Flisacy nie próżnują

Choć do rozpoczęcia sezonu flisackiego pozostało jeszcze kilka tygodni, członkowie Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary w Ulanowie nie próżnują. W lutym wzięli udział w kolejnym międzynarodowym spotkaniu mającym przybliżyć ich do wpisu flisactwa na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO, opracowują też plan działań na zbliżający się sezon turystyczny. Liczą, że epidemia koronawirusa w Polsce zakończy się, nim pierwsze galary wypłyną na San.

Droga do wpisu, na której stanęło ulanowskie bractwo, jest długa i ma swoje początki w 2014 roku. Wówczas, dzięki staraniom Bractwa Flisackiego pod wezwaniem świętej Barbary w Ulanowie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał flisackie tradycje Ulanowa na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Od tego momentu ruszyły prace członków Bractwa nad wpisem flisackich tradycji na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości na podstawie postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Od tego czasu tradycje flisackie udokumentowano na taśmie filmowej i stronach albumu. Zorganizowano też tradycyjne flisy i liczne wystawy je obrazujące. W zeszłym roku w Ulanowie zorganizowano międzynarodową konferencję, której celem było wypracowanie dalszych kroków zmierzających do wpisu flisactwa na listę UNESCO.

Jak wyjaśnia Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary, obecnie trwają zaawansowane prace nad wnioskiem o wpis na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.

– W lutym odbyło się kolejne spotkanie w którym brałem udział i na którym do wpisu oprócz Polski, Łotwy, Niemiec i Czech i Austrii dołączyła Hiszpania. Na spotkaniu pracowaliśmy nad kolejnymi punktami wniosku. Zostały omówione również wytyczne do wspólnego filmu o flisactwie, który jest wymagany na potrzeby wpisu. Kolejne spotkanie ma się odbyć w Niemczech. Bractwo Flisackie jest liderem wniosku na UNESCO co wiąże się z dodatkowymi zadaniami. Z racji, że do wpisu przystąpiło kilka państw ma on rangę międzynarodową – podkreśla Chmielowski.

Cechmistrz ulanowskiego bractwa przyznaje, że czasu na załatwienie formalności pozostało niewiele. Ostateczny termin złożenia kompletnej dokumentacji to marzec 2021 roku. – Jednak liczymy, że do jesieni opracujemy wniosek, a pozostały czas poświęcimy na ewentualne korekty. Wpis to także duże koszty związane miedzy innym z wynagrodzeniami dla tłumaczy koordynatorów, dlatego oprócz prac nad wnioskiem szukamy środków na finansowanie tego zadania – wyjaśnia cechmistrz. – Cieszę się że możemy liczyć na przychylność Urzędu Marszałkowskiego pana marszałka Władysława Otyla oraz pani wicemarszałek Ewy Draus oraz Powiatu Niżańskiego, którym bardzo zależy na wpisie.

Oprócz czasu poświęconego na przygotowanie niezbędnych dokumentów do wpisu na listę UNESCO, ulanowscy flisacy powoli przygotowują się do rozpoczęcia nowego sezonu turystycznego. Mają nadzieję, że pomimo koronawirusa, przynajmniej część tych zadań uda się zrealizować.

– Przed nami nowy sezon i kolejne działania, oczywiście jeśli wirus nie przeszkodzi – mówi Kamil Chmielowski. Flisacy z Ulanowa zaplanowali m.in. wyjazd na otwarcie sezonu flisackiego u flisaków pienińskich, wyjazd na spotkanie flisaków na Łotwie, udział w Dniu Funduszy Europejskich, Flis Jarosław – Ulanów, wyjazd do Finlandii na Międzynarodowy Zjazd Flisaków i Ogólnopolskie Dni Flisactwa w Ulanowie. Zostali docenieni przez Urząd Marszałkowski i będą promować województwo podkarpackie podczas licznych imprez o zasięgu ogólnopolskim.

Członków Bractwa czeka też szkolenie na szkutników podczas szkolenia zostanie wykonana tradycyjna jednostka typu bat. Środki na szkolenie flisacy pozyskali z Ministerstwa Kultury.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się w działania Bractwa Flisackiego. Jesteśmy otwarci nowych członków. A już wkrótce rozpoczęcie nowego sezonu i spływy galarami dla wszystkich chętnych, na które już dziś serdecznie zapraszamy – podkreśla cechmistrz ulanowskiego bractwa.