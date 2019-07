Eskortowali samochód z mężczyzną potrzebującym pomocy lekarskiej

Policjanci ruchu drogowego z Tarnobrzega eskortowali samochód z mężczyzną, który miał atak kolki nerkowej i cierpiał z uwagi na silny ból. Funkcjonariuszy zaalarmował syn mężczyzny. Poprosił o pomoc, bo spieszył się z ojcem do szpitala w Kolbuszowej, a ruch na drodze był spory. Mundurowi przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych zapewnili pilotaż do Kolbuszowej, dalej z pomocą przyszli kolbuszowscy policjanci, którzy przejęli pilotaż i pomogli mężczyźnie trafić pod opiekę lekarską.

8 lipca, przed godz. 15, policjanci ruchu drogowego, pełniący służbę na terenie gminy Nowa Dęba, zostali poproszeni o pomoc przez kierowcę dodga. Do niecodziennej sytuacji doszło na drodze krajowej nr 9, w Tarnowskiej Woli w powiecie tarnobrzeskim. Do policjantów, którzy w tym czasie prowadzili kontrole drogowe, podjechał mężczyzna. Mówił, że wiezie ojca, który pilnie potrzebuje pomocy medycznej, bo ma atak kolki nerkowej i zwija się z bólu. Chciał jak najprędzej dotrzeć do szpitala do Kolbuszowej.

Policjanci natychmiast skontaktowali się z oficerem dyżurnym informując go o sytuacji. Błyskawicznie podjęli decyzję o pilotażu samochodu do Kolbuszowej. Z uwagi, że liczyła się każda minuta, mundurowi przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych zapewnili pilotaż do miasta, dalej z pomocą przyszli kolbuszowscy policjanci, którzy przejęli pilotaż i pomogli mężczyźnie trafić pod opiekę lekarską.

Info: KMP Tarnobrzeg