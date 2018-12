Eryk, nie jesteś sam!

Ponad 200 młodych mieszkańców miasta ustawiło się w wielkie serce, aby wesprzeć chorego na nowotwór kości 15-letniego Eryka. Nastolatek kilka miesięcy temu dowiedział się, że jest poważnie chory i obecnie przechodzi wyczerpujące leczenie. Wydarzenie odbyło się 18 grudnia na tarnobrzeskim rynku.

Eryk ma 15 lat i od kilku miesięcy walczy z ciężką chorobą. We wtorek na plac Bartosza Głowackiego przyszło ponad 200 uczniów z tarnobrzeskich szkół podstawowych i średnich, którzy chcieli ustawić się w wielkie serce dla nastolatka i przesłać mu słowa otuchy.

Eryk o chorobie dowiedział się około 8 miesięcy temu. – Z dnia na dzień jego świat zmienił się o 180 stopni. Z nastolatka, który chodził do szkoły, lubił grać na komputerze i prowadził zwyczajne młodzieżowe życie, stał się pacjentem szpitala onkologicznego – mówi Małgorzata Wójcikowska, która zaangażowała się w pomoc finansową dla Eryka i organizuje dla niego zbiórki pieniędzy.

Eryk przebywa obecnie w jednym z warszawskich szpitali specjalizujących się w leczeniu nowotworów kości. Ma przy sobie tatę. Jego mama zmarła, gdy miał 6 lat.

– Pomysł z wielkim sercem zrodził się z potrzeby wsparcia Eryka duchowo. Wiemy, że ma już po prostu po ludzku dość leczenia, które przechodzi i zdarzają mu się momenty zwątpienia. Tą akcją chcieliśmy dodać mu przysłowiowego kopa w walce z chorobą, dać siłę do walki i wesprzeć, by wiedział, że w Tarnobrzegu wiele osób bardzo mu kibicuje – dodaje Wójcikowska.

Relacja z tego, co wydarzyło się na tarnobrzeskim rynku trafi do Eryka za pośrednictwem mediów, będzie on mógł zobaczyć, że w swojej walce nie jest sam oraz wysłuchać jedynego w swoim rodzaju „Sto lat”, bo koledzy i koleżanki zaśpiewali mu je na ponad 200 głosów. 16 grudnia Eryk obchodził 15 urodziny.

Współorganizatorami akcji byli członkowie Stowarzyszenia Dolina Smaku.