Elana rozgromiona przy Hutniczej

Trzecie zwycięstwo z rzędu odnieśli piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola. Jedenastka trenera Szymona Szydełki rozgromiła przy Hutniczej, Elanę Toruń 5:1.

To był bardzo ważny mecz dla obydwu drużyn, które wciąż nie mają pewnego miejsca w II lidze na następny sezon. W pierwszych dziesięciu minutach, obydwa zespoły postawiły na… defensywę. Były takie momenty na początku meczu, że na jednej połowie biegało jedenastu piłkarzy w zielono-czarnych strojach, a na drugiej jedenastu „białych”. Na szczęście „okres badawczy” nie trwał długo i za granie zabrała się Stal. Bardzo dobrze prezentowali się wahadłowi Stali: Bartosz Sobotka i Piotr Zmorzyński. W 10. minucie ten pierwszy oddał groźny strzał na bramkę Elany, ale Sokół był na posterunku. Chwilę później, po centrze Zmorzyńskiego z lewej strony boiska, obok bramki „główkował” Dominik Chromiński.

W 20. minucie nasza drużyna objęła prowadzenie. Sobotka pognał prawą stroną – przemierzył kilkadziesiąt metrów – skosił do środka i uderzył z lewej nogi z narożnika pola karnego. Bramkarz Elany popisał się ładną interwencją, odbijając piłkę w bok, ale za chwilę wyjmował ją z siatki. Do futbolówki dopadł Kacper Śpiewak, pobiegł z nią w stronę krótkiego słupka i wyłożył na piąty metr do Fidziukiewicza, który nie zmarnował tak wybornej okazji.

W 28. minucie ponownie w roli głównej wystąpił Bartosz Sobotka, ale i tym razem górą był wychowanek Rzemieślnika Pilzno, w latach 2016-2017 bramkarz juniorów…. Manchesteru City, Paweł Sokół. Natomiast w ostatnim kwadransie gry, nad 20-latkiem czuwała chyba opatrzność, bo dwie znakomite okazje zmarnował Fidziukiewicz. To były „setki” i sam piłkarz nie mógł uwierzyć w to, że nie zamienił ich na gole.

Po przerwie Elana zaczęła w końcu myśleć o grze. Goście częściej operowali piłką, organizowali atak pozycyjny większą ilością graczy i kilka razy zagościli pod polem karnym Stali, lecz nic poza tym. Gospodarze widząc nieporadność rywala, przeszli do atakowania. W 61. minucie „zielono-czarni” wyprowadzili kontrę, po której Michał Bierzało sfaulował na 12 metrze Kacpra Śpiewaka i sędzia wskazał na „wapno”, a byłego stopera m.in. Stali Mielec i Siarki, ukarał żółtym kartonikiem. Michał Fidziukiewicz nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Nie trafił do bramki, piłka przeleciała obok słupka.

Chwilę później Bierzało znów sfaulował Śpiewaka – tym na razem przy linii środkowej – i znów zobaczył żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną i musiał opuścić boisko. Trzy minuty Stal przeprowadziła akcję, która ostatecznie odebrał gościom ochotę do gry. Fidziukiewicz wyłożył piłkę Śpiewakowi i najskuteczniejszy zawodnik Stali w rundzie wiosennej, uderzył nie do obrony.

W 77. minucie Sokół po raz trzeci wyjmował piłkę ze swojej bramki. Z prawej strony pola karnego piłkę na długi słupek wrzucił Piotr Mroziński. Wydawało się, że wyjdzie ona poza plac gry, ale do końca jej lot śledził Michał Płonka i z ostrego kąta, mimo asysty Kryszaka, wpakował ją głową do bramki.

W ostatnich dziesięciu minutach Stal „dobiła” torunian. W 87. minucie mocno i celnie z pola karnego huknął Ciepiela – chwile wcześniej zmarnował stuprocentową okazję – a w 90. minucie po mocnym dośrodkowaniu Zmorzyńskiego z lewej strony, efektowną i efektywną „główkę„ zademonstrował Śpiewak. Chwilę wcześniej Elana zdobyła honorowa bramkę. Ładnym technicznym strzałem umieścił piłkę w okienku stalowowolskiej bramki Kacper Jóźwicki. Nawet kibice Stali nagrodzili go za to trafienie brawami.

Stal – Elana 5:1 (1:0)

1-0 Fidziukiewicz (20), 2-0 Śpiewak (67), 3-0 M.Płonka (77), 4-0 Ciepiela (87), 4-1 Jóźwicki, 5-1 Śpiewak (90).

Stal: Pietrzkiewicz – Jarosz, Witasik, Mroziński, Sobotka (75 Waszkiewicz) – Jopek, Stelmach (75 Kiercz), Zmorzyński, Chromiński (69 M.Płonka) – Śpiewak, Fidziukiewicz (79 Ciepiela).

Elana: Sokół – Górka, Bierzało, Onsorge, Świeciński – Jóźwicki, Kryszak, Hrnciar, Machaj – Pisarek (53 Kościelniak), Kołodziej (46 Matus).

Sędziował Robert Marciniak (Kraków). Żółte kartki: Bierzalo, Onsorge, Matus. Widzów 600.