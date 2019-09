E-sport rośnie w siłę. Bukmacherzy też to widzą

E-sport w ofercie bukmacherów. Co można obstawiać u bukmacherów w ramach e-sportu? Legalni bukmacherzy podejmują szereg działań by zacieśnić współpracę z branżą e-sportową.

Wielu kibiców dość sceptycznie podchodzi do branży e-sportu. Podważana jest ona na wiele sposobów – począwszy od tego, że to przecież rozgrywki „tylko na komputerze” – do dużo poważniejszych zarzutów: „ gry uzależniają”. Tak, uzależnienia od gier komputerowych to spory problem naszych czasów – dotykający nie tylko dorosłych, ale co gorsza też i dzieci. Jednak branżowe serwisy nie mają wątpliwości – e-sport w Polsce istnieje, ma się dobrze i będzie przez najbliższe lata tylko się rozwijał. To ogromny rynek, obok którego nie można przejść obojętnie. Fanami e-sportu są głównie ludzie młodzi, wykształceni, którzy zarabiają powyżej średniej. Tym bardziej jest to łakomy kąsek dla wielu firm np. z branży reklamowej. W Polsce niektórzy zawodnicy związani z zespołami e-sportowymi mają już więcej fanów w mediach społecznościowych niż sportowcy w „tradycyjnych” dyscyplinach.

E-sport a bukmacherzy

Nie należy się więc dziwić, że e-sportem zainteresowali się również bukmacherzy. Niemal każdy legalny bukmacher, a jest takich firm już niemało, ma w ofercie – co ważne przeznaczonej tylko dla osób pełnoletnich – kursy na zdarzenia związane z e-sportem. Coraz częściej zdarza się tak, że bukmacherzy promują ofertę e-sportową w wyróżnionych miejscach na swojej stronie, żeby potencjalni gracze mogli z łatwością odszukać e-sportowe zdarzenia, które można u danego bukmachera obstawić.

Oferta bukmacherów związana z e-sportem powiększa się niemal z tygodnia na tydzień. Wśród gier, których nie może zabraknąć na listach kursowych tych firm są takie tytuły jak: Counter Strike, Leagaue of Legends, DOTA2, StarCraft2, King of Glory, Overwatch, Raibow Six. Obstawiać można większość najważniejszych wydarzeń w świecie e-sportu. W ofercie znajdują się ligi czy turnieje z rynku europejskiego, ale też azjatyckiego czy amerykańskiego. Wśród kursów znajdziemy się nie tylko tzw. kursy „przedmeczowe”, ale też kursy „na żywo”, czyli ofertę zmieniającą się na bieżąco w zależności od przebiegu rywalizacji.

Co więcej, bukmacherzy coraz częściej transmitują też wydarzenia związane z „e-sportem” na swoich stronach internetowych. To też jest wielkim plusem ich oferty.

Co jednak istotne w Polsce kursów na e-sport należy szukać jedynie za pośrednictwem koncesjonowanych bukmacherów. Gra u nielegalnych bukmacherów (którzy nie otrzymali w Polsce licencji) jest w Polsce zagrożona odpowiedzialnością karną. Korzystać z oferty bukmacherskiej należy też rozsądnie, bo zakłady bukmacherskie to rodzaj hazardu i może prowadzić do uzależnienia.

Jak bukmacherzy wykorzystują zainteresowanie e-sportem?

Jednak samo wystawianie kursów związanych z e-sportem to nie wszystko. Bukmacherzy starają się też w inny sposób wykorzystywać popularność graczy e-sportowych. Firmy bukmacherskie wśród swoich ambasadorów posiadają nie tylko uznanych piłkarzy czy sportowców lub uznanych komentatorów sportowych. Twarzami firm bukmacherskich bywają też gracze e-sportowi. Bukmacherzy wykorzystują ich wizerunek do promocji swojej oferty, a typerzy mogą liczyć na to, że uznani gracze wyjaśnią im tajniki e-sportu np. poprzez filmy publikowane w mediach społecznościowych bukmacherów.

Bukmacherzy wspierają rozwój e-sportu

Żadnego kibica nie dziwi obecność bukmacherskiego logo podczas transmisji sportowych. Legalni bukmacherzy są od lat stałym partnerem wielu klubów sportowych czy imprez rozgrywanych na terenie Polski. Nie inaczej jest też na rynku e-sportowym, np. największy polski bukmacher STS sponsoruje takie ekipy jak Devils.One czy x-com AGO.

– E-sport to zdecydowanie jeden z najbardziej perspektywicznych segmentów zakładów bukmacherskich. Już teraz jest w czołowej dziesiątce dyscyplin najchętniej obstawianych przez naszych graczy. Stąd naszym celem jest budowa jeszcze większej rozpoznawalności wśród kibiców e-sportu – tłumaczy zaangażowanie w e-sport Mateusz Juroszek, prezes STS.