E-recepty już obowiązują

Nadszedł czas na kolejne zmiany w polskiej służbie zdrowia. Od najbliższej wizyty u lekarza papierowej recepty już nie dostaniemy, choć pewne wyjątki jak zawsze są. Jak to działa? I co mają zrobić osoby nie posiadające dostępu do Internetu? Dla nich też jest rozwiązanie.

– Czytelność. Wygoda. Mniej błędów. Większe bezpieczeństwo – tak Ministerstwo Zdrowia opisuje system e-recept, który na stałe obowiązuje od 8 stycznia 2020 roku. To część e-zdrowia — całego, ogromnego projektu, finansowanego ze środków unijnych. A wszystko po to, by żyło nam się lepiej, by wszystkie dane dotyczące naszego stanu zdrowia i leczenia były zgromadzone w jednej bazie…

