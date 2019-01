Dzwony u Michalitów przejdą modernizację

Dzwony z parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli wymagają generalnego remontu. Modernizacja czterodzwonowego zestawu, ważącego blisko 2 tony, planowana jest na wiosnę. Obecnie parafia zbiera środki na wykonanie inwestycji.

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli dysponuje zestawem czterech dzwonów. Dzwony pochodzą z końca lat 70. i 80. XX wieku, bowiem odlewane były w dwóch turach. Dwa większe odlano w 1977 roku, dwa kolejne w 1986 roku. Dzwony wykonane są z brązu, zaś ich serca ze stali.

Poświęcenia dzwonów dokonał bp Ignacy Tokarczuk 20 kwietnia 1986 roku. Tradycyjnie, każdy dzwon ma swoje imię. Największy i najcięższy, bo ważący aż 970 kg, nosi imię Trójcy Przenajświętszej. Odzywa się on w trakcie ważnych uroczystości. To też drugi co do tonażu dzwon w Stalowej Woli. Najcięższy znajduje się w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski i liczy sobie blisko 1,5 tony.

Drugi dzwon z parafii Trójcy Przenajświętszej nosi imię św. Michała Archanioła, to dzwon pogrzebowy ważący około 450 kg.

– Dzwon ma zasięg na trzy parafie, albo nawet więcej, to znaczy, że słychać go w promieniu około 3 km – mówi Adam Ujda, pasjonat dzwonów.

Ten dzwon obwieszcza przejście do wieczności. Trzeci dzwon – codzienny – o wadze około 260 kg, nosi imię Matki Bożej Królowej Polski. Ostatni, najmniejszy, o wadze 60 kg, nosi imię błogosławionego Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza. Sygnaturka odzywa się w trakcie ważnych uroczystości, łącznie z trzema pozostałymi dzwonami…