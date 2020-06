Dziś zakończenie roku szkolnego

W piątek, 26 czerwca, dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Tego dnia uczniowie oficjalnie rozpoczynają swoje upragnione wakacje. Jednak przez epidemię panującą w Polsce, to wydarzenie wyglądało zupełnie inaczej niż zwykle.

Gdyby nie pandemia koronawirusa, zakończenie roku odbyłoby się w tradycyjny sposób, tak jak wyglądało to do tej pory – uroczysty apel, uczniowie ubrani na galowo, osobisty odbiór nagród, wyróżnień oraz świadectw. Uczniowie jak i nauczyciele musieli jednak dostosować się do obecnie panującej sytuacji.

Forma i tryb wręczania uczniom świadectw nie zostały określone w przepisach prawa oświatowego. O tym, jak miało wyglądać tegoroczne zakończenie roku szkolnego, decydowali dyrektorzy szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej zasugerowało im, aby świadectwa wręczano uczniom indywidualnie lub w małych grupach, np. na świeżym powietrzu.

W Stalowej Woli w większości szkół uczniowie odebrali świadectwa przed budynkiem . „W związku z pandemią koronawirusa zakończenie roku szkolnego zostaje ograniczone do rozdania świadectw szkolnych i nagród w dniu 26 czerwca poza budynkiem szkolnym (na terenie szkoły). Obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodnie z procedurami (maseczki lub przyłbice, rękawiczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny)” – czytamy między innymi na stronie internetowej PSP nr 1.

Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!