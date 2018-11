Dzień Pracownika Socjalnego w Stalowej Woli

[Zdjęcia] Już po raz piąty pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli i jednostek będących w strukturach tej placówki obchodzili swoje święto. 21 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury wręczono dyplomy i wyróżnienia.

– Praca w ośrodku do łatwych, miłych i przyjemnych nie należy. Jest to praca z człowiekiem, dlatego jest tak niezwykle trudna. To obcowanie z człowiekiem, który w danej chwili znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać, dlatego potrzebuje wsparcia takiej instytucji jak nasza. To wsparcie w sposób profesjonalny świadczone jest przez grupę pracowników socjalnych. Te osoby, większość godzin swojej codziennej pracy, spędzają w środowisku naszego podopiecznego. Nie zawsze jest to dom z prawdziwego zdarzenia, czysty i pachnący, ale jest to miejsce, w którym pracujemy, w którym staramy się ze wszystkich sił pomagać osobom, będących w trudnej sytuacji – mówi Piotr Pierścionek, dyrektor MOPS w Stalowej Woli.

Dzisiaj pracownik socjalny pomaga, towarzyszy, doradza, wspiera w pokonywaniu trudności będących barierą w osiągnięciu aktywności zawodowej, społecznej. Musi posiadać umiejętność obserwowania, analizowania oraz umiejętnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Najtrudniejsze dla pracownika socjalnego są te decyzję, które związane są z ingerencją w życie rodziny, np. skierowanie wniosku do sądu, ponieważ rodzina niewłaściwie sprawuje opiekę nad członkiem rodziny.

Taką postawę i pracę na rzecz potrzebujących doceniają władze Ośrodków Pomocy Społecznej oraz władze miasta, dlatego w tym roku w Stalowej Woli nagrodzeni zostali: Anna Sobolewska, Iwona Jugo-Rabicka, Bożena Krzykwa, Alicja Białas, Edyta Skroczyńska, Barbara Lepianka, Monika Pietrzak, Magdalena Dziubińska, Anna Kędziorek, Elżbieta Pietrusińska, Jolanta Borysowicz, Lidia Piątek, Elżbieta Skalska, Iwona Wołoszyn, Anna Sznajder, Małgorzata Głąb, Jacek Giemza, Łukasz Kamiński. Nagrody specjalne otrzymali: Małgorzata Gotfryd, Ewa Cetnarska i Przemysław Sodomir.