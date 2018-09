Zawody tylko dla pań

[Zdjęcia] Już po raz osiemnasty podczas Dnia Kobiet organizowanego przez Automobilklub Stalowa Wola chętne panie mogły sprawdzić swoje umiejętności w kierowaniu samochodem oraz przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak twierdzą uczestniczki jest to świetna forma nauki oraz spędzenia wolnego czasu.

W tegorocznym kalendarzu imprez samochodowych stalowowolskiego Automobilklubu nie mogło zabraknąć atrakcji dla pań. 4 marca na parkingu obok Delikatesów „Frac” w Stalowej Woli odbyły się zawody „Tylko dla kobiet”.

– Wymyśliłem tę imprezę razem z Andrzejem Jabłońskim, który zajmuje się u nas sportem. Co roku frekwencja nam dopisuje, dziś zgłosiły się aż 23 panie. Kobiety potrafią jeździć autem, co widzimy na drogach. Ze swej strony mogę powiedzieć tyle, że chciałbym, aby moja żona, która prawo jazdy ma już wiele lat, zaczęła jeździć samochodem. Dzisiaj jest takie szybkie tempo życia, że musimy się przemieszczać. Dlatego jeżeli panie mają prawo jazdy to są samowystarczalne – mówi Henryk Drzymała, dyrektor Automobilklubu w Stalowej Woli.

Uczestniczki tegorocznych zawodów, miały do pokonania trzy próby sportowe: slalom między pachołkami, parkowanie przodem i tyłem oraz przejazd przez deskę jedną stroną pojazdu. Pomiędzy próbami sportowymi zawodniczki musiały wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy na fantomie. Test z przepisów ruchu drogowego przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Mimo mroźnej pogody, pań nie opuszczał dobry humor. Bez cienia strachu i niezdrowej rywalizacji przystępowały do poszczególnych konkurencji.

– Za kierownicą czuję się bardzo dobrze, to dla mnie forma odpoczynku i relaksu. Gdy jestem zdenerwowana to siadam za kierownicą i nerwy ustępują. To moje antidotum na stres. Dzisiejsze konkurencje są wymagające, dlatego trzeba mieć wprawę, żeby je dobrze pokonać. Dla mnie najtrudniejsze będą jednak chyba przepisy – mówiła Urszula Fijarczyk, która już po raz trzeci wzięła udział w zawodach.

– Czwarty raz biorę udział w imprezie. Za kierownicą czuję się świetnie i myślę, że jest dobrym i opanowanym kierowcą. Najtrudniejszą z konkurencji będzie dla mnie ostatni przejazd przez deskę – mówiła Danuta Warchoł.

Rywalizacja pań była niezwykle zacięta. Ostatecznie zawody wygrała Izabela Latawiec. Drugie miejsce zajęła Angelika Franc, natomiast miejsce trzecie Edyta Dubel-Klecha.

Na zakończenie zawodów wszystkie uczestniczki otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody.