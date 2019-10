Dzień hiszpański dla zawodu technik logistyk

25 października 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Stalowej Woli uczniowie kształcący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali relacjonowali swoje wrażenia z pobytu na praktykach zagranicznych w Hiszpanii w ramach projektu pt: „Praktyki zawodowe – dobra inwestycja w przyszłość ” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Podczas uroczystości na auli szkoły uczniowie opowiadali o Hiszpanii, o wycieczkach do Malagi i do Faro do Portugalii, o potrawach które kosztowali i o kulturze z którą się zetknęli. Bardzo ciekawym elementem praktyk była nawigowanie statkiem na specjalnym symulatorze. Uczestnicy zdobyli umiejętności które pozwoliły uzyskać szereg certyfikatów: certyfikat ukończenia praktyk, Europass Mobilność, certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego.

Relacja z dnia hiszpańskiego ukaże się w lokalnej Telewizji Stella.

Uczniowie biorąc udział w projekcie nabyli wiedzę u umiejętności, które w Polsce byłyby dla nich nieosiągalne. Uczestnicząc w praktykach związanych z logistyką nabyli szereg kompetencji zawodowych, umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim w stopniu podstawowym i doświadczenie tak potrzebne we współczesnym świecie.

Koordynator projektu : Artur Wróblewski