Dzieci z całej Polski trenują z gwiazdami. Drużyna Energii wraca do gry!

Setki szkół, tysiące przemierzonych kilometrów, dziesiątki tysięcy filmów z ćwiczeniami. Do 10 lutego szkoły podstawowe z całego kraju mogą zgłaszać się do II edycji projektu „Drużyna Energii”, w którym gwiazdy sportu promują aktywność fizyczną, zarażając pasją najmłodszych. Od lutego do czerwca uczniowie będą walczyć o spełnianie sportowych marzeń, niezapomniane lekcje WF-u z gwiazdami oraz cenne nagrody.

Jeszcze więcej zabawy

Pomogą im w tym znani ambasadorzy. W tym roku do Marka Citki, Krzysztofa Golonki, Bartosza Ignacika i Krzysztofa Ignaczaka dołączyli Izabela Bełcik oraz Rafał „Lipek” Lipiński. Ona jest byłą siatkarką i ma na koncie ponad 300 meczów w reprezentacji Polski, z którą dwukrotnie sięgała po mistrzostwo Europy. On uznawany jest za najlepszego dunkera świata i wzbogaci akcję o ćwiczenia z elementami koszykówki.

– Nie mogłem się doczekać startu drugiej edycji projektu – podkreśla Marek Citko, ambasador Drużyny Energii. – Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że aż tak nas to wciągnie. Te emocje, które widzimy w szkołach i na przesyłanych filmikach są prawdziwe, u dzieciaków i nauczycieli czuć pozytywną sportową energię. Fajnie, że dołączają do nas nowi ambasadorzy i będziemy mogli rozszerzyć rywalizację o koszykówkę.

– Drużyna Energii to projekt, który poprzez zabawę zachęca dzieci do aktywności fizycznej – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Energi SA, mecenasa oraz inicjatora projektu. – W dobie pojawiających się co rusz kolejnych nowinek technologicznych, które nasi najmłodsi uwielbiają, nie powinniśmy zapominać o tym, jak ważną rolę w rozwoju młodego człowieka odgrywa właśnie sport. Pierwsza edycja projektu pokazała, że dzieci kochają ruch, a zmagania w sportowych drużynach, w duchu zdrowej rywalizacji, dają im mnóstwo radości. To tylko od nas – dorosłych zależy, czy zainteresujemy taką formą spędzania wolnego czasu naszych najmłodszych. Takim zaproszeniem do aktywności jest właśnie Drużyna Energii. Wszystkim szkołom, które wezmą udział w drugiej edycji, życzymy powodzenia!

Jak wejść do gry?

Aby zgłosić szkołę do projektu, wystarczy nagrać trwające od 15 do 300 sekund wideo, na którym uczniowie i nauczyciele pokażą swój sportowy charakter. Następnie opiekun – nauczyciel WF-u lub dyrektor – wypełnia formularz konkursowy na stronie www.DruzynaEnergii.pl, dołączając do niego film i gotowe!

Spośród wszystkich zgłoszeń jury wybierze 100 najbardziej kreatywnych. Zakwalifikowane szkoły otrzymają sprzęt sportowy i co miesiąc będą walczyć o wizytę ambasadorów, którzy przeprowadzą u zwycięzców wyjątkową lekcję WF-u. Zadaniem każdej ze szkół w comiesięcznej rywalizacji będzie nagranie jak największej liczby krótkich filmików, na których uczniowie wykonują ćwiczenia przygotowane przez ambasadorów. Materiały wideo będzie można przesyłać za pomocą strony internetowej.