Dyskutowali o zmianach w szkolnictwie zawodowym

We wtorek 26 lutego w auli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie poświęcone zmianom w przepisach prawa oświatowego dotyczącym szkolnictwa zawodowego. Zmiany obowiązywać będą od września br. Pojawią się staże uczniowskie, będą obowiązkowe szkolenia branżowe w przedsiębiorstwach dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, będzie też obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego. Zgodnie z nowelizacją samorządy otrzymają większą subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących się w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy.

– Szkoła branżowa, szkoła zawodowa oprócz tego, że będzie przygotowywała uczniów do konkretnego zawodu, to w trakcie nauki uczeń będzie mógł zdobywać kolejne kwalifikacje i certyfikaty, dzięki którym będzie atrakcyjniejszy na rynku pracy. Według analizy zapotrzebowania na zawody choćby urzędów pracy największe szanse mają absolwenci szkół zawodowych, to oni są głównie poszukiwani i dla nich jest praca – mówił Stanisław Fundakowski, Podkarpacki Wicekurator Oświaty.

Spotkanie dotyczyło zadań jakie stoją przed dyrektorami szkół i organami prowadzącymi w ramach realizacji II etapu reformy systemu edukacji, rekrutacji do szkół ponadpodstawowych czy ewidencji szkół i placówek niepublicznych.