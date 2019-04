Dyrektor MDK ma zastępcę

1 kwietnia 2019 roku funkcję zastępcy dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli objął Jerzy Augustyński. Powołanie zastępcy było możliwe dzięki zmianom w statucie placówki, które zatwierdziła stalowowolska Rada Miejska.

Do obowiązków zastępcy dyrektora należy koordynowanie pracy artystycznej w zespołach muzycznych MDK, tworzenie i organizowanie wydarzeń muzycznych, podnoszenie kompetencji uczestników amatorskiego ruchu artystycznego poprzez projektowanie procesu edukacji interdyscyplinarnej oraz warsztatów, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność edukacyjną i koncertową.

Swojego zastępcę może powołać i odwołać dyrektor Miejskiego Domu Kultury, po zasięgnięciu opinii prezydenta miasta.

Szef MDK Marek Gruchota zaznacza, że o wyborze Jerzego Augustyńskiego na stanowisko zastępcy dyrektora zdecydowało jego wieloletnie doświadczenie oraz posiadane kompetencje.

Jerzy Augustyński jest wychowankiem mieleckiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” pod dyrekcją Stanisława Steczkowskiego. Już w 1979 roku rozpoczął pracę jako instruktor muzyki w klasach chóralnych, utworzonych przez S. Steczkowskiego w Domu Kultury w Stalowej Woli i PSP nr 1. Ukończył następnie studia w Instytucie Wychowania Muzycznego WSP w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego), studia chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz w Krakowskiej Akademii Muzycznej studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie Kulturą w Wymiarze Europejskim. W ubiegłym roku uzyskał stopień doktora nauk w dziedzinie sztuk muzycznych.

Jerzy Augustyński jest założycielem i do chwili obecnej dyrygentem Chóru Kameralnego, którym kieruje od niemal 35 lat, osiągając sukcesy na scenach krajowych i zagranicznych.

– W Dziale Artystycznym zamierzamy zwiększyć ilość przedsięwzięć, które będą łączyły na scenie we wspólnym działaniu artystów profesjonalnych z amatorami pracującymi w naszych zespołach, ponieważ tego rodzaju relacja jest bardzo dużą siłą napędową w ich rozwoju artystycznym. W bardzo wielu krajach Europy tego rodzaju projekty nazywane Community art przyniosły świetne rezultaty – mówi dr Jerzy Augustyński.

Przykładem takiej działalności będzie zaplanowane na 5 maja wydarzenie z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki – koncert „Vivat Moniuszko”, w którym udział wezmą pochodzący ze Stalowej Woli znakomici śpiewacy operowi: Milena Lange, Szymon Jędruch i Sebastian Marszałowicz, a towarzyszyć im będą amatorzy z zespołów MDK.

– Bardzo duży nacisk będziemy chcieli położyć na dalszą współpracę ze szkołami. To jest najlepszy sposób na budowanie artystycznego zaplecza, na uwrażliwianie dzieci na sztukę, czego doświadczamy od wielu lat, współpracując z trzema szkołami. W 1998 roku zainicjowałem w Szkole Podstawowej nr 1 program edukacyjny „klasy artystyczne”, ukierunkowany na zajęcia muzyczno-ruchowe w klasach 1-3. Natomiast od 4 klasy dzieci rozpoczynają naukę gry na instrumentach dętych, tworząc następnie dziecięcą orkiestrę dętą. Na tej bazie Orkiestra Dęta MDK powiększa się o kolejnych muzyków. Nowych chórzystów pozyskujemy w dużej mierze z absolwentów klas chóralnych istniejących w PSP nr 11. W ubiegłym roku MDK rozszerzył współpracę z PSP nr 4. Od kilku lat są tam prowadzone zajęcia teatralne z elementami ruchu scenicznego. W chwili obecnej realizowany jest dodatkowo program edukacyjny, który przygotowuje dzieci do pracy w Zespole Pieśni i Tańca „Lasowiacy”. To bardzo ważne obszary naszej pracy. Będąc wiele lat również nauczycielem w szkole, wiem jak ogromne znaczenie ma kształtowanie wrażliwości na kulturę i sztukę w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. W planach mamy realizowanie wspólnie ze stowarzyszeniem „Razem w Europie” kolejnych projektów artystycznej współpracy, szczególnie dzieci i seniorów oraz rozwijające umiejętności warsztaty artystyczne – mówi dr Jerzy Augustyński.