Dworzec w Nisku zyska nowy blask

Dworzec PKP w Nisku w końcu doczeka się remontu. Taka deklaracja padła z ust wiceministra infrastruktury Rafała Webera. Budynek ma zmienić swoje oblicze w ciągu czterech lat.

Remont dworca będzie możliwa dzięki temu, że zadanie zostało wpisane na listę inwestycji Programu Inwestycji Dworcowych.

– W ciągu najbliższych czterech lat budynek zostanie wyremontowany i zmodernizowany w taki sposób, aby spełniał należycie swoją rolę i był dworcem na miarę XXI wieku – powiedział wiceminister Rafał Weber na wspólnej konferencji prasowej ze starostą niżańskim Robertem Bednarzem i Józefem Sroką, niżańskim radnym miejskim.

Wiceminister zwracał uwagę, że Program Inwestycji Dworcowych został stworzony w 2016 r. z inicjatywy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

– Obecnie zawiera blisko 200 inwestycji dworcowych na łączną kwotę ok. 1,5 miliarda złotych – powiedział Rafał Weber. Dodał, że niżański obiekt został wpisany na listę zadań do realizacji pod koniec ub. tygodnia.

– Drogi i kolej to nie tylko bezpieczne podróże, komfort w przewozie osób i towarów, ale też elementy, które determinują rozwój, które wpływają na zwiększenie potencjału gospodarczego, a Prawo i Sprawiedliwość jest w trakcie realizowania wielkiego przedsięwzięcia – Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – czyli inwestowania w te tereny, które do tej pory były niedoinwestowanie. Poprzez inwestycje drogowe i kolejowe chcemy dać szansę takim miastom jak Nisko, takim powiatom jak niżański, na to, żeby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał – mówił wiceminister.

Rafał Weber zwracał uwagę, że zarówno starosta Robert Bednarz, jak i radny Józef Sroka silnie lobbowali na rzecz tej inwestycji. Najważniejsza decyzja, o tym, że dworzec zostanie wyremontowany, już zapadła. Kwestią otwartą pozostaje natomiast zakres i formuła inwestycji.

Starosta niżański Robert Bednarz podkreślał, że dworzec ma duże znaczenie nie tylko dla samego Niska, ale i całego powiatu.

– Inwestycje na terenie powiatu niżańskiego w zakresie infrastruktury drogowej czy też innej, w tym przypadku komunikacyjnej, dworcowej, są bardzo istotne i budują potencjał powiatu – powiedział Robert Bednarz.

Starosta nie wyklucza, że w przyszłości dworzec kolejowy posłuży również pasażerom komunikacji samochodowej, której przystanki znajdują się tuż przy obiekcie kolejowym.

WIĘCEJ W PAPIEROWYM WYDANIU „SZTAFETY” – 6 CZERWCA 2019 R.