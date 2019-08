Dwóch nastolatków rannych w wypadku

W środę 28 sierpnia w miejscowości Pysznica w powiecie stalowowolskim doszło do wypadku drogowego. W godzinach popołudniowych na ulicy Wolności zderzył się samochód marki Mercedes z motocyklem. W wyniku zdarzenia poważnych obrażeń doznało dwóch nastolatków – kierujący jednośladem i jego pasażer.

Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes 32-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów. Kierujący motocyklem 17-latek zamieszały na terenie powiatu stalowowolskiego doznał poważnych obrażeń i został odtransportowany do szpitala w Rzeszowie, śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pasażer tego motocykla 16-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego również doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala w Stalowej Woli.

– Kierujący pojazdem marki Mercedes był trzeźwy, a kierujący motocyklem miał 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – informuje st. sierżant Katarzyna Wieczorek z KPP w Stalowej Woli.

Postępowanie w sprawie prowadzone będzie pod nadzorem prokuratury.