Dwie ofiary śmiertelne koronawirusa w DPS

W sumie u 6 osób z Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli badania na obecność SARS-CoV-2 dały wynik pozytywny. Zakażenie koronawirusem wykryto u dwóch pracownic oraz czterech mieszkańców. Dwóch podopiecznych placówki zmarło. Pozostałe osoby przebywają w szpitalu w Łańcucie.

Ostanie tygodnie dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli były bardzo trudne. Konsekwencją potwierdzenia u jednego z nowych mieszkańców koronawirusa było skierowanie na obowiązkową kwarantannę znacznej części personelu, skład osobowy załogi mocno osłabił też fakt, iż wiele osób przebywało na zwolnieniach lekarskich. Sytuację udało się ustabilizować dzięki pomocy wolontariuszy, przede wszystkim osób duchownych oraz tymczasowych pracowników. Obecnie tyko oni sprawują opiekę nad mieszkańcami DPS-u. W placówce pracuje 16 wolontariuszy, w tym 14 osób duchownych oraz 8 osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

21 kwietnia ostatnia osoba ze stałej załogi DPS-u zakończyła dwutygodniowy okres kwarantanny. Wszyscy pracownicy, jak również pensjonariusze, zostali przebadani na obecność SARS-CoV-2. Zakażenie koronawirusem potwierdzono łącznie u 6 osób, 2 pracownic i 4 mieszkańców. Dwóch podopiecznych zmarło. Wśród tej szóstki znajduje się pacjent „0” z DPS-u, czyli zmarły początkiem kwietnia 62-letni mężczyzna oraz dwie pracownice – opiekunka i pielęgniarka, o zakażeniu których informowaliśmy już w poprzednim wydaniu „Sztafety”. Druga ofiara koronawirusa to 85-letni mężczyzna. Nadal wielu pracowników DPS-u przebywa na zwolnieniach lekarskich. Załoga placówki liczy około 50 pracowników, z czego połowa pozostaje na L4.

Teraz badaniom na obecność koronawirusa poddana zostanie tymczasowa załoga opiekuńczo-medyczna, zarówno wolontariusze, jak i pracujący na umowę zlecenie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wyników do placówki będą mogli wrócić stali pracownicy.

– Dopóki nie będzie czystej sytuacji, nie chcemy wprowadzać naszych pracowników, aby ich nie narażać. Gdybyśmy wprowadzili pracowników i okazałoby się, że mamy jakiś wynik pozytywny wśród tymczasowej załogi, wszyscy, którzy mieliby kontakt z zarażonym musieliby z automatu zostać objęci kwarantanną. Chodzi o to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że zarówno jedni, jak i drudzy nie mogą pracować – wyjaśnia Łukasz Chrząstek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Lista wolontariuszy i tymczasowych pracowników została już przekazana do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli. Próbki do badań mogą być pobierane po upływie 7 dni od ostatniego możliwego kontaktu z osobą zakażoną. Mieszkańcy DPS, u których wykryto wirusa, zostali przetransportowani do szpitala w Łańcucie 17 kwietnia.

– Sytuacja jest trudna, bo te osoby, które teraz opiekują się mieszkańcami są tymczasowo, mamy dużo zwolnień lekarskich i będziemy mieć problem z obstawą dyżurów pielęgniarskich. W kwestii opiekunek nie będzie aż takich wielkich trudności, tych opiekunek jest kilkanaście zatrudnionych i większość jest gotowa do pracy. Prosimy natomiast o zgłaszanie się pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy chcieliby u nas podjąć pracę. Poszukujemy pracowników chcących zatrudnić się w DPS w ramach opieki medycznej. W tej chwili z naszego składu mamy do dyspozycji dwie pielęgniarki, a to wystarczy w zasadzie na jednodniowy dyżur – mówi dyrektor DPS.

Obecnie opieka pielęgniarska jest zapewniona, ale niebawem pracujące teraz osoby wrócą do swoich macierzystych placówek, a duchowni do swoich zakonów.

Dom Pomocy Społecznej potrzebuje także wsparcia materialnego – może to być pomoc rzeczowa – środki ochrony osobistej bądź pomoc finansowa. DPS uruchomił specjalny numer konta, na który można wpłacać darowizny: NBS SANBANK nr: 85 9430 0006 0001 0041 2000 0098.

Informacje o potrzebach DPS-u i sposobach udzielania pomocy można znaleźć na stronie internetowej (www.dps.stalowawola.pl) oraz na facebook’u placówki (Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli).

– Jak większość Domów Pomocy Społecznej w kraju, tak i my borykamy się z problemami wynikającymi ze stanu epidemicznego oraz walki z COVID-19. Środki do ochrony osobistej i dezynfekcji zużywane są na bieżąco, stąd też zapotrzebowanie na nie jest stałe. Z wielką wdzięcznością przyjmiemy każdy dar, nawet ten najmniejszy – czytamy na stronie DPS-u.