Dwa trafienia Trubehy, jedno za trzy punkty

W ostatnim tegorocznym występie na „swoim” stadionie w Boguchwale, Stal Stalowa Wola pokonała Elanę Toruń. Było to szóste zwycięstwo „zielono-czarnych”, odniesione w jesiennej rundzie na IzoArenie.

Trener Fabianowski do boju przeciwko drużynie, która przed meczem ze Stalą, miała szanse objąć przodownictwo w ligowej tabeli, desygnował do gry w ataku od pierwszej minuty Andreja Trubehę i okazało się to strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Tuż przed przerwą urodzony w Jaworowie na Ukrainie napastnik przeprowadził kapitalną akcję, zakończoną zdobyciem bramki na wagę trzech punktów. Świetną asystę zaliczył Przemysław Stelmach. Młody pomocnik Stali posłał ze swojej połowy prostopadłą piłkę za plecy środkowych obrońców Elany. Przejął ją na 30. metrze Trubeha i popędził w kierunku pola karnego. Następnie minął zwodem Banacha, po nim „zakręcił” Kołodziejskim i uderzył technicznie z 15 metrów z prawej nogi. Nowak wyciągnął się jak struna, ale uderzenie było niezwykle precyzyjne. Półgórna piłka wylądowała w bramce tuż przy słupku.

Był to drugie w tym dniu celne trafienie Trubehy, ale pierwszego, z 14. minuty, nie uznał sędzia, odgwizdując naszemu napastnikowi pozycję spaloną.

Stal Stalowa Wola – Elana Toruń 1:0 (1:0)

1-0 Trubeha (45)

Stal: Konefał – Waszkiewicz, Czajkowski, Janiszewski, Sobotka – Mistrzyk, Jopek (90 Żyliński), Stelmach, Dadok, Trąbka (78 Dziubiński) – Trubeha (77 Kitliński).

Elana: Nowak – Górka, Banach (46 Felsch), Kołodziejski, Dobosz – Kościelniak, Lenartowski (72 Kryszak), Stefanowicz, Stryjewski, Wołkowicz (73 Lenkiewicz), Kozłowski.

Sędziował Piotr Urban (Warszawa). Żółte kartki: Janiszewski, Banach, Felsch, Kościelniak.