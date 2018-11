Dwa trafienia Fryderyka Stasiaka

Na inaugurację rundy wiosennej II ligi piłkarskiej Stal Stalowa Wola podzieliła się na stadionie w Boguchwale punktami z ROW-em Rybnik 1:1. Autorem obydwu trafień był obrońca „Stalówki” Fryderyk Stasiak.

W 9. minucie skapitulował bramkarz Stali. Goście wykonywali rzut rożny. Konefał wykazał zbyt mało zdecydowania pod swoją bramką, uderzona głęboko piłka przeleciała nad nim i spod linii końcowej zgrał ją głową w pole bramkowe Marek Krotofil. Futbolówka trafiła na drugim metrze w Stasiaka i wpadła do bramki.

Po zdobyciu bramki ROW zaczął szanować piłkę i prostymi środkami przeciwstawiać się piłkarzom Stali w konstruowaniu przez nich akcji ofensywnych. Dobrze w zespole ROW prezentował się były gracz „Stalówki” Mateusz Bukowiec. Dwie kontry przyjezdnych mogły zakończyć się dla nich sukcesem, na szczęście dopisywało Łukaszowi Konefałowi, a w szczególności Grzegorzowi Janiszewskiemu, który w pierwszej połowie myślami był na pewno nie na boisku w Boguchwale. Obrońca Stali szybko złapał żółtą kartkę, za bezmyślny faul przy linii bocznej na środku boiska, a później, do końca pierwszej połowy, kilka razy niepewnie interweniował, nie przebierając w środkach, co mogło skończyć się dla niego czerwoną kartką. Po przerwie Janiszewski zagrał już na „poważnie” i od razu przełożyło się to na grę obronną naszej drużyny.

W 62. minucie padła wyrównująca bramka. Także po rzucie rożnym. Jego wykonawcą był Bartosz Sobotka. Lewy obrońca Stali wrzucił piłkę na siódmy metr, Fryderyk Stasiak wyskoczył wyżej od Szymona Jarego i skierował ją głową w „długi” róg. Kacper Rosa odprowadził tylko lot piłki wzrokiem i chwilę później mecz zaczynał się, jakby od nowa.

Po zdobyciu wyrównania nasza drużyna osiągnęła przewagę, ale tego dnia wyraźnie brakowało jej żądła na połowie mądrze broniącej się drużyny z Rybnika i wynik nie uległ już zmianie.

– Myślę, że to sprawiedliwy wynik – powiedział po meczu Mateusz Bukowiec. – W pierwszej połowie lepiej wyglądała nasza gra, a w drugiej Stali. Kiedy wyrównała, ruszyła do przodu i osiągnęła przewagę, ale klarownych sytuacji pod naszą bramką sobie nie stwarzyła. Jechaliśmy tutaj po jeden punkt, to było naszym głównym celem i dlatego ja się z tego jednego punktu cieszę.

Następny mecz Stal zagra z Resovią w Rzeszowie na Stadionie Miejskim, w sobotę (17 listopada) o godz. 13.

Stal Stalowa Wola – ROW 1964 Rybnik 1:1 (0:1)

0-1 Stasiak (9 – samobójcza), 1-1 Stasiak (62)

Stal: Konefał – Waszkiewicz, Janiszewski, Stasiak, Sobotka – Mistrzyk (46 Łętocha), Mroziński, Mistrzyk, Stelmach, Dadok (85 Jopek), Trąbka – Dziubiński.

ROW: Rosa – Janik, Krotofil, Jary, Jaroszewski – Tkocz (90 Kunat), Bukowiec, Zawadzki, Dzierbicki (70 Koch), Spratek (62 Mazurek), Brychlik (46 Okuniewicz).

Sędziował Dawid Wiśniewski (Olsztyn). Żółte kartki: Janiszewski, Stasiak, Waszkiewicz. Widzów 70.