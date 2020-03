Dwa nowe przypadki koronawirusa w Leżajsku

Informację o kolejnych dwóch przypadkach zakażenia koronawirusem na Podkarpaciu podali dziś na konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor. Obydwa przypadki dotyczą mieszkańców Leżajska.

– W dniu dzisiejszym możemy potwierdzić dalsze dwa przypadki zachorowania na koronawirusa na Podkarpaciu. Przypadek pierwszy to przypadek, który wynika z postępowania epidemiologicznego wokół pierwszego potwierdzonego zachorowania na koronawirusa na Podkarpaciu. Jest to osoba z kręgu rodzinnego, która zgłosiła się w następstwie naszych działań podjętych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną na oddział zakaźny w Łańcucie. W tej chwili jest tam pod opieką naszych specjalistów – mówiła podczas konferencji wojewoda Ewa Leniart.

Drugi pacjent u którego zdiagnozowano koronawirusa także jest z Leżajska. – Pacjent jest zabezpieczany przez personel szpitala w Leżajsku. Czekamy na ustabilizowanie się jego sytuacji zdrowotnej i podejmiemy kolejne działania związane z jego zabezpieczeniem medycznym – dodała wojewoda.

Podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wyjaśnił z kolei, że po stwierdzeniu pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne. – To dochodzenie obejmuje trzy powiaty: leżajski, niżański i łańcucki. Wczoraj pobraliśmy łącznie 157 próbek. Z tych próbek zakończyliśmy badania 45 próbek i spośród nich były te dwa przypadki dodatnie. Pozostałe badania są w trakcie – tłumaczył Adam Sidor. – Dziś będzie kolejnych 50 pobrań. Dotyczyć będą one osób, które mogły mieć styczność z jednym z pacjentów. Przypadki w powiecie leżajskim mogą być powiązane ze sobą, wszystko wskazuje na to, że te osoby miały kontakt z obywatelami Niemiec, ale są to tylko wstępne ustalenia.

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pod nadzorem pozostaje 607 osób, dla 146 osób wydano decyzje o poddaniu się kwarantannie domowej. Aktualnie hospitalizowanych jest 12 osób. Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 3 przypadki zakażenia koronawirusem.