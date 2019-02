Dwa finały Oliwii Sybickiej

W Puszczykowie k/Poznania odbył się VIII Halowy Ogólnopolski Turniej Krasnali do lat 10. To jedyny taki turniej w Polsce, w którym 10-cio latki grają zielona piłką do dwóch wygranych setów (do 6 gemów).

Polski Związek Tenisowy dopuszcza grę dla zawodników tej kategorii wiekowej, ale do dwóch setów czterogemowych, uzasadniając swoją decyzję troską o nieprzeciążanie dzieci. W przypadku remisu w setach, gra się super tie-break do 10 pkt. To duże wyzwanie dla dzieci, tym bardziej, że niektóre zawodniczki zmuszone były rozgrywać po dwa mecze singlowe i jeden debel w ciągu jednego dnia.

Do meczów singlowych utworzono drabinkę dla 32 zawodniczek. Cztery dziewczęta zostały rozstawione wg rankingu PZT z kategorii skrzatów do lat 12. Rozgrywają już mecze „twardą” piłką i kolejność, jaką uzyskały po dotychczasowych startach, zapewniła im rozstawienie. Oliwia nie rywalizował do tej pory z 12-latkami, więc została dolosowana do drabinki turniejowej wg listy zgłoszeń, na pozycję 16. W pierwszej rundzie aż 16 zawodniczek miało wolny los. Pierwszy mecz Oliwia zagrała o wejście do ćwierćfinału z Mają Nowak z AZS Poznań, wygrywając 6:0, 6:0. Tego samego dnia rozpoczął się także turniej deblowy. Oliwia tworzyła parę z Zuzanną Lesmann z PKT Pabianice. Dziewczęta zagrały pierwsze spotkanie bezpośrednio po swoich meczach singlowych. W pierwszym pokonały parę Gnys/Roszak 6:3, 6:2, a w drugim Grobelna i Mazur 6:3, 6:3.

W niedzielę Oliwia wróciła do turnieju pojedynczego i zagrała mecz ćwierćfinałowy z rozstawioną z nr 4 (z rankingu Skrzatek) Amelią Malicką z Łazów, wygrywając 6:0, 6:0. Po dwóch godzinach odpoczynku, wyszła na półfinał, w którym czekała na nią najwyżej rozstawiona zawodniczką tego turnieju – Jessica Pabisiak z Top-Tenis Lublin. Po półtora godzinnej walce, zwyciężyła nasza zawodniczka 6:2, 6:2.

Trzeci i ostatni w tym dniu mecz Oliwii, to wielki finał w turnieju deblowym. Stalowowolsko-pabianicki duet pokonał w nim debel; Pabisiak/Czech 6:2, 6:4.

W poniedziałek, 18 lutego, odbył się finał gry pojedynczej. Przeciwniczką podopiecznej trenera Włodzimierza Pikulskiego była Aleksandra Janiszewska z Wrocławia. I dopiero w tym meczu Oliwka musiała uznać wyższość rywalki, przegrała 3:6, 4:6.

