Dwa dni z komiksem

12 i 13 kwietnia MBP w Stalowej Woli zorganizowała warsztaty komiksu z rysownikiem i karykaturzystą Szymonem Telukiem. Ich celem było zainteresowanie dzieci i młodzieży w wieku 11– 12 lat wartościami kultury wizualnej i nauka technik plastycznych stosowanych przez autorów komiksu. Uczestnicy zapoznali się z historią komiksu, prowadzący omówił zasady tworzenia bohatera, różnice między krótką opowieścią, żartem sytuacyjnym a rozbudowaną fabułą.

Szymon Teluk wyjaśnił warsztatowiczom, jaką rolę pełnią kadry komiksowe, dymki, co to są rynny, ikonki oraz jak np. zapisać dźwięk aby rysunek krzyczał lub szeptał. Wiedza poparta była rysowaniem na żywo przez prowadzącego, co wzbudzało najwięcej emocji wśród początkujących twórców. Młodzi ludzie tworzyli komiksy z wielkim zaangażowaniem. Naszemu gościowi dziękujemy za kreatywną lekcję komiksu, ćwiczenia grupowe i świetną zabawę. Efekty pracy w czasie dwudniowych warsztatów, można obejrzeć w Bibliotece Głównej, ul. Popiełuszki 10 w godzinach otwarcia biblioteki.

Prowadzący warsztaty w bibliotece Szymon Teluk to rysownik, karykaturzysta, malarz, autor komiksów. Wykładowca Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi zajęcia z malarstwa, komiksu, ilustracji, rysunku koncepcyjnego i anatomii. Współtwórca kierunku studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim: „Komiks i ilustracja z elementami concept art”. Twórca działającego w całym kraju projektu: „Warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury” popularyzującego komiks i rysunek wśród różnych grup wiekowych. W jego ramach, w ostatnich latach przeprowadził warsztaty tematyczne w 150 miejscowościach w Polsce. Wzięło w nich udział ponad 5000 uczestników z Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy.

Warsztaty w stalowowolskiej bibliotece odbywały się w ramach projektu „BibliotekAnimacjAktywność – Jestem za!” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Lucjusza Nadbereżnego, Prezydenta Miasta Stalowej Woli.