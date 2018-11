„Dusza uleciała – pieśń została z nami”

[ZDJĘCIA] Pod takim hasłem odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydarzenie odbyło się w sobotę, 17 listopada, w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Jako pierwszy wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Racławice im. Rodziny Mireckich.

Po ich koncercie na scenie zaprezentował się chór Grupy Rekonstrukcyjnej Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” z Jastkowic. Po kilku pieśniach do chóru dołączyli harcerze z 54. Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej ZHP im. ppor. Bronisława Kochana. Do śpiewania włączała się publiczność. Ułatwiały to wyświetlane teksty patriotycznych pieśni.

Zbigniew Partyka, drużynowy 54. SDH podkreślał, że 123 lata niebytu Polski na mapie świata nie były zmarnowanym czasem. – W domach rodzinnych pielęgnowano patriotyzm, w kościołach, w modlitwie. Dlatego były zrywy niepodległościowe, powstania. Patriotyzm był w narodzie, duch nie zaginął – powiedział Zbigniew Partyka.