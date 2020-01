Drugi zwycięski sparing Stali

Piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola pokonali w sobotę w sparingowym meczu sobotę w Niecieczy I-ligowy Bruk-Betem Termalica 2:0. Bramki zdobyli: Michał Płonka i Piotr Zmorzyński.

W pierwszej połowie Stal dominowała i kilka razy zakotłowało się pod bramką Damiana Pawelskiego (w drugiej połowie zastąpił go, przymierzany do gry w drużynie z Niecieczy, były bramkarz m.in. Legii, Lecha, Cracovii, a ostatnio norweskiego FK Haugesund – Maciej Gostomski), ale bramki nie zdobyli. Najlepszą ku temu okazję miał w 28. minucie, były zawodnik Bruk-Betu, Krzysztof Kiercz, który nie wykorzystał rzutu karnego, podyktowanego za faul na Adrianie Szczutowskim. Pawelski obronił płaski strzał stopera Stali.

Niecałe dziesięć minut po przerwie, Stal objęła prowadzenie. Po mocnej centrze z lewej strony pola karnego, jeden z obrońców tak wybił piłkę, że spadła po nogi stojącego w rogu pola bramkowego Michała Płonki i ten spokojnie wpakował ją do bramki. Kilkanaście minut później Kacper Śpiewak sfaulował w swojej „szesnastce” jednego z rywali i sędzia podyktował rzut karny. Broniący od 60. minuty Matthew Korziewicz poradził sobie z Vlastimirem Jovanoviciem, broniąc najpierw jego strzał z jedenastu metrów, a za chwilę jego dobitkę. Trzy minuty później Stal cieszyła się ze zdobycia drugiej bramki. Po wrzutce z prawej strony pola karnego, w walce o górną piłkę, Marcin Wasielewski atakowany przez Fidziukiewicza, wyłożył ją na 10 metr pod nogi Piotra Zmorzyńskiego, który huknął z lewej nogi nie do obrony.

– Naszym głównym zadaniem w tym meczu, wynikającym z tego, co robiliśmy przez ostatni tydzień, był sprawdzian gry obronnej. Dlatego skupialiśmy się na przechodzeniu przez każdą strefę, jeśli chodzi o nasze ustawienie w defensywie, i z tego jestem zadowolony najbardziej. W szczególności z pierwszej połowy, kiedy bardzo dobrze organizowaliśmy się, w której widoczny był w naszej grze duży progres i owszem, wynik cieszy, bo on buduje drużynę, a ponadto został osiągnięty w spotkaniu z bardzo mocnym rywalem, ale mnie, z punktu szkoleniowego, najbardziej cieszy gra w defensywie – powiedział dla www.stalowka.tv, trener Stali, Szymon Szydełko.

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA – STAL STALOWA WOLA 0:2 (0:0)

0:1 M.Płonka (54), 0:2 Zmorzyński (70).

Bruk-Bet, I połowa: Pawelski – Grzybek, Szarek, De Amo, Grabowski – Gergel, Bezpalec, Wlazło, Purece, Miković – Jelić. II połowa: Gostomski – Grzybek, Iwanicki, Szarek, Oleksy – Wasielewski, Kamiński, Jovanović, Miković – Gutkovskis, Jelić oraz Janczy, Orzechowski, Wacławek, Pietraszkiewicz.

Stal: Pietrzkiewicz (30 Siudak, 60 Korziewicz) – Witasik (46 Śpiewak), Kiercz, Mroziński (46 Jarosz) – Sobotka (46 Zmorzyński), Jopek (46 M.Płonka, 60 Szifer), Stelmach, Chromiński (46 zawodnik testowany), Szifer (46 Waszkiewicz) – T.Płonka (46 Fidziukiewicz), Szczutowski (50 Tłuczek).