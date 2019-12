Druga liga piłki nożnej strzelcami stoi

Gole to sól piłki nożnej, a napastnicy to największe gwiazdy swoich drużyn. Te dwie futbolowe prawdy mają swoje potwierdzenie na każdym szczeblu rozgrywkowym. W tym sezonie drugiej ligi kibice mają szczęście do oglądania wielu świetnych strzelców.

Fani piłki nożnej uwielbiają mecze, w których pada dużo bramek i napastników, którzy regularnie strzelają gole. Nic więc dziwnego, że popularnością na świecie biją wszystkich na głowę tacy piłkarze, jak Leo Messi, Cristiano Ronaldo, czy Robert Lewandowski. Nic więc dziwnego, że zakłady bukmacherskie chętnie przyjmują typy, kto zdobędzie najwięcej bramek w sezonie. Zachowując proporcje, obecny sezon drugiej ligi w Polsce także obfituje w bramki i rasowych strzelców, przez co walka o koronę króla strzelców drugiej ligi wiosną będzie niezwykle ciekawa.

Powrót legendy do Łodzi

Nic lepszego w drugiej lidze nie mogło się przytrafić, jak powrót Marcina Robaka do Widzewa Łódź. 37-letni napastnik od kilkunastu lat strzela gole jak na zawołanie, niezależnie od klubu, w jakim występuje. Robak to dwukrotny król strzelców, który jeszcze niedawno zdobywał bramki w Ekstraklasie. Przed obecnym sezonem miał wiele ofert, z różnych klubów i poziomów rozgrywkowych, jednak zdecydował się wrócić do Łodzi, gdzie strzelał gole dekadę temu. Okazało się to świetnym wyborem dla obydwu stron. Doświadczony napastnik zakończył rundę z 15 golami na koncie i jest liderem klasyfikacji strzelców drugiej ligi, a jego Widzew pewnie zmierza ku zapleczu Ekstraklasy.

Którzy piłkarze jeszcze imponują?

Robak jednak nie może wiosną być w stu procentach pewnym sukcesu, bo za jego plecami czai się kilku innych dobrych strzelców. Dwa gole mniej ma na swoim koncie Michał Bednarski z Górnika Polkowice, a 11 goli to dorobek Pawła Wojciechowskiego z Górnika Łęczna. Pułap 10 bramek przekroczyli także Karol Czubak z Bytovii i Wojciech Fadecki z Błękitnych Stargard. Jak widać, runda wiosenna zapowiada się niezwykle interesująco, a walka o miano najskuteczniejszego strzelca drugiej ligi będzie toczyła się do samego końca.

Lepsza skuteczność niż w przeszłości

Statystyki wyżej wymienionych napastników robią jeszcze większe wrażenie, gdy porównamy je do dorobku piłkarzy z ostatnich lat. Rok temu królem strzelców drugiej ligi został Leandro z Radomiaka Radom. Brazylijski napastnik uzyskał w całym sezonie 16 goli, czyli o jedno więcej niż na razie ma Marcin Robak. Ten sam piłkarz był najlepszym strzelcem drugiej ligi i dwa sezony temu. Wtedy w całych rozgrywkach uzyskał 19 goli. Niemal pewne jest, że w tym sezonie wyczyny Leandro zostaną pobite.

Najlepsi strzelcy Stali Stalowa Wola

Jak na tle najlepszych strzelców całej drugiej ligi piłki nożnej wypadają piłkarze Stali Stalowa Wola? Co najmniej nieźle. Obecnie 7 bramek na swoim koncie ma Robert Dadok. Atutem ofensywnego piłkarza Stali, która w tym sezonie walczy o utrzymanie, jest młody wiek, bowiem Dadok ma dopiero 22 lata. Wydaje się, że i on poprawi dokonania najlepszych strzelców Stali z poprzednich sezonów. Rok temu Adrian Dziubiński zakończył rozgrywki z 8 bramkami, a dwa sezony temu najskuteczniejszy Sebastian Łętocha mógł pochwalić się jedynie 7 golami.

Klasyfikacja strzelców II ligi piłki nożnej:

15 goli – Marcin Robak (Widzew Łódź),

13 goli – Michał Bednarski (Górnik Polkowice),

11 goli – Paweł Wojciechowski (Górnik Łęczna),

10 goli – Karol Czubak (Bytovia Bytów), Wojciech Fadecki (Błękitni Stargard),

8 goli – Dawid Rogalski (GKS Katowice), Damian Szuprytowski (Olimpia Elbląg),

7 goli – Robert Dadok (Stal Stalowa Wola), Piotr Kurbiel (Błękitni Stargard), Paweł Moskwik (Znicz Pruszków), Daniel Świderski (Resovia), Dariusz Zjawiński (Znicz Pruszków).

Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. STS (Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o.) posiada zezwolenie wydane przez Ministra ds. Finansów Publicznych na urządzanie zakładów wzajemnych. Hazard związany jest z ryzykiem.