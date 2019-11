Drożeją opłaty za wywóz śmieci

Jeśli 22 listopada rada miejska podejmie stosowną uchwałę, to od 2020 roku znacząco wzrosną w Stalowej Woli stawki za odbiór odpadów komunalnych: z 6 do 13 zł od osoby dla segregujących śmieci i z 12 do 26 zł od osoby dla nie segregujących odpady. I mogą być kolejne podwyżki. – Te stawki będą do utrzymania, jeśli w przyszłości będą jeszcze lepsze wskaźniki segregacji odpadów na terenie Stalowej Woli – mówi „Sztafecie” prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Przez kilka ostatnich lat, Stalowa Wola szczyciła się jednymi z najniższych opłat za odpady w Polsce. Od lutego 2015 r. stawka wynosiła tu 4,5 zł od osoby (odpady segregowane) i 10 zł (niesegregowane). W maju 2016 r. podniesiono je odpowiednio do 6 zł i 12 zł. Prezydent Nadbereżny podkreślał wielokrotnie, że to najniższe stawki w Polsce, przy tak rozbudowanym systemie selektywnej zbiórki, jaki wdrożono w Stalowej Woli. Że to właśnie tak szeroka segregacja i odzysk surowców wtórnych, pozwalają na utrzymanie tak niskich stawek.

Na początku 2019 r. prezydent mówił jednak „Sztafecie”, że przy stale rosnącej opłacie marszałkowskiej – miasto płaci ją za każdą tonę śmieci, które po obróbce w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) trafiają na miejskie składowisko – i wyższych kosztach funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami, utrzymanie tych stawek nie będzie możliwe…

