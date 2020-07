Droga ekspresowa S74. Który wariant dla gminy Pysznica

Ponad cztery godziny trwało spotkanie informacyjne dotyczące budowy drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko na odcinku przebiegającym przez gminę Pysznica. Dyskusja momentami była naprawdę gorąca.

Na spotkanie przyjechali przedstawiciele inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także projektanta – firmy Transprojekt Gdański.

Po omówieniu poszczególnych wariantów projektowanej drogi, głos mogli zabrać mieszkańcy gminy Pysznica. Swoje opinie i uwagi mogli zamieścić również w specjalnych formularzach.

Na sali nie brakowało osób, których domy zagrożone są rozbiórką lub pozostaną w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ekspresówki. Część mieszkańców poważnie obawia się o dorobek swojego życia. Wielu ma niespłacone kredyty na budynki, których za kilka lat może nie być.

Obecnie rozpatrywane są cztery warianty. Każdy z nich ma swoich przeciwników. Padały również i takie stwierdzenia, że tak naprawdę nie ma potrzeby, aby S74 przebiegała przez gminę Pysznica.

– Powinna powstać jeszcze jedna koncepcja, niech ona się nazywa TGD2, i niech ona idzie tymi terenami, gdzie nie będzie takich ingerencji w czynną zabudowę mieszkaniową – mówił mieszkaniec Jastkowic.

– Te warianty nie zahaczają o miejscowość, one ją po prostu rozjadą. Te inwestycje położą kres rozwojowi tej gminy. To jest przez nas zupełnie nie do przyjęcia – stwierdziła mieszkanka osiedla Jasna Polana.

Jakie pytania zadawali mieszkańcy gminy? Co odpowiadali przedstawiciele inwestora i projektanta?

