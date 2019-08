Dotkliwa porażka na dalekim wyjeździe

W Bytowie przełamania nie było. Stal Stalowa Wola po raz trzeci w tym sezonie musiała uznać wyższość swojego rywala. Po raz drugi dała sobie wbić aż cztery gole. Bytovia potwierdziła, że jej dobra forma, jaką prezentuje od początku sezonu, nie jest przypadkowa.

Pierwsze minuty należały do naszej drużyny. Stalowcy wymieniali się piłką, utrzymywali się przy grze i byli stroną atakującą. W 6. minucie groźnie zza pola karnego uderzył Płonka, ale piłka poleciała nad bramką. Także strzał Dadoka, chwilę później, okazał się niecelny. Trzy minuty później zamiast gola dla posiadającej przewagę Stali, zdobyli miejscowi. Feruga wrzucił piłkę w pole karne z rzutu wolnego z okolic 35 metra, Jarosz nie upilnował pod bramką 37-letniego Krzysztofa Bąka i były gracz m.in. Polonii Warszawa i Lechii Gdańsk, pokonał „na raty” pokonał Łukasza Konefała. Pierwsze jego uderzenie z głowy, bramkarz Stali odbił przed siebie, ale z „dobitką” z nogi nie miał już żadnych szans. Utrata bramki wyraźnie wytrąciła Stal z równowagi. Efektem tego było drugie trafienie dla Bytovii. Adrian Kwiatkowski zagrał prostopadle piłkę w pole karne, a tam wolny niczym sanki w maju, Norbert Hołtyn płaskim strzałem posłał piłkę obok próbującego interweniować Konefała. Po tej stracie Stal nie tylko nie potrafiła się pozbierać do końca pierwszej połowy, ale tuż przed jej końcem, raz jeszcze sprawiła wielka radość kibicom Bytovii. W narożniku pola karnego, w niegroźnej zupełnie sytuacji, w walce o górną piłkę Adam Waszkiewicz sfaulował, zdaniem sędziego – bo inne zdanie na ten temat mieli nasi piłkarze, a i część kibiców była mocno zdziwiona decyzją arbitra – Daniela Ferugę i prowadzący dopiero trzeci mecz w drugiej lidze, Patryk Gryckiewicz z Torunia podyktował rzut karny. Konefał wyczuł rzucił się w tę stronę, w którą uderzył Feruga, ale uderzenie było zbyt mocne i piłka znalazła się w siatce.

Druga połowa rozpoczęła się podobnie, jak pierwsza, czyli od ataków Stali. Nie mający wiele do stracenia piłkarze trenera Pawła Wtorka ruszyli do przodu. Szukali różnych sposób na rozmontowanie defensywy Bytovii, ale im było bliżej bramki, tym było coraz gorzej. W końcu jednak udało się przeprowadzić akcję, po której 20-letni Bartosz Rynglewski, musiał wyciągać piłkę ze swojej bramki. Po wyrzucie z autu, Robert Dadok zobaczył niepilnowanego w polu karnym Filipa Wójcika i wyłożył mu ją, jak na tacy, a ten nie miał problemów, żeby uderzeniem po ziemi umieścić ją w bramce Bytovii. Stal odżyła na chwilę po tym golu i kto wie, jak potoczyłyby się losy tego spotkania, gdyby w 60. minucie do bramki trafił z 10-12 metrów Przemysław Stelmach. Pomocnik Stali pomylił się jednak, huknął mocno nad poprzeczkę. Kilka minut później los ponownie nie był łaskawy dla „zielono-czarnych”. Drugą żółtą, w konsekwencji czerwona kartkę, zobaczył Kacper Śpiewak. W tym momencie skończyły się marzenia o korzystnym wyniku. Tym bardziej, że cztery minuty po tym, jak młodzieżowiec Stali opuścił plac gry, czwartego gola strzelił 19-letni Karol Czubak – napastnik ściągnięty latem z grającego w lidze okręgowej Jantara Ustka. Było to czwarte trafienie młodego napastnika w czwartym występie w drugiej lidze i trzeba zaznaczyć, że był to najładniejszy gol tego spotkania. Czubak przejął piłką w okolicach narożnika pola karnego, poradził sobie z Waszkiewiczem i Jaroszem i huknął na „krótki słupek” z 16 metrów. Piłka wpadła do bramki tuż przy słupku.

BYTOVIA – STAL 4:1 (3:0)

1-0 Bąk (11), 2-0 Hołtyn (22), 3-0 Feruga (45), 3-1 Wójcik (52), 4-1 Czubak (65)

BYTOVIA: Ryngwelski – Deleu, Bąk, Kawula, Rutkowski, Wasiak (56 Bielawski) – Lech, Feruga, Kwiatkowski (83 Wolski) – Hołtyn (73 Janik), Czubak (73 Giel). Trener Adrian Stawski.

STAL: Konefał – Waszkiewicz, Jarosz, Śpiewak, Mistrzyk, Dadok (76 Ciepiela), Stelmach, Płonka (76 Jopek), Mroziński, Wójcik (71 Pietras), Zjawiński (76 Fidziukiewicz).

Sędziował Patryk Gryckiewicz (Toruń). Żółte kartki: Rutkowski, Wolski, Janik – Śpiewak, Mroziński, Konefał, Pietras. Czerwona kartka Śpiewak (66. minuta, druga żółta).

W pozostałych meczach 4. kolejki: Pogoń – Znicz 0:1 (0:1), Gryf – Resovia 0:3 (0:1), Błękitni – GKS Katowice 1:3 (1:2), Olimpia – Widzew 1:1 (0:1), Skra – Górnik Polkowice 1:0 (0:0), Górnik łęczna – Elana 1:3 (1:2), Stal Rzeszów – Lech II 2:0 (1:0), Legionovia – Garbarnia 0:2 (0:1).