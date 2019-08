Dopłacą do wozokilometra

W poniedziałek w starostwie powiatowym w Stalowej Woli odbyło się podpisanie umowy z Wojewodą Podkarpackim gwarantującej dopłaty do przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Będzie to dofinansowane z budżetu państwa w wysokości do 1 zł do jednego wozokilometra. Na rok 2019 powiat otrzymał ok. 601 tys. zł.

W dniu 18 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przewiduje ona, że przewozy o charakterze użyteczności publicznej zostaną dofinansowane z budżetu państwa w wysokości do 1 zł do jednego wozokilometra. Powiat stalowowolski z uwagi na zawarte jeszcze w 2015 roku porozumienie z powiatem niżańskim jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze tych dwóch powiatów.

Powiat zawnioskował do wojewody o dopłatę do 77 linii komunikacyjnych o łącznej pracy eksploatacyjnej wynoszącej blisko 684 tys. wozokilometrów. Zgodnie z wytycznymi, deficyt został oszacowany dla każdej linii oddzielnie. Jego suma na wszystkich liniach wyniosła ok. 852 tys. zł, z czego kwota ok. 251 tys. zł stanowi wkład własny organizatora, natomiast pozostała kwota, tj. ok. 601 tys. zł będzie dopłatą Wojewody Podkarpackiego ze środków funduszu.

Operatorem realizującym przewozy na obszarze powiatów stalowowolskiego i niżańskiego będzie PKS w Stalowej Woli S.A.