Dopiero po przerwie przypomnieli sobie, po co przyjechali do Łodzi…

Bez punktów wrócili z Łodzi piłkarze Stali Stalowa Wola. Widzew już do przerwy zapewnił sobie zwycięstwo i objął po tym meczu przodownictwo w ligowej tabeli, natomiast nasza drużyna powróciła do strefy spadkowej.

Stal w tym meczu nawiązała wyrównaną walkę tylko przez pierwsze… dwie minuty. Później do głosu doszli piłkarze trenera Kaczmarka i do końca pierwszej połowy, robili ze Stalą, co się im żywnie podobało. W tym czasie zdobyli trzy bramki i można podziękować widzewiakom, że nie wykorzystali jeszcze kilku innych okazji, bo mecz skończyłby się dla „zielono-czarnych” blamażem.

W 10. minucie kardynalny błąd na 16 metrze popełnił Szymon Jarosz. Naciskany przez Ojamę stoper Stali „zagłówkował” w swoje pole karne. Witasik nie doskoczył do Robaka i najlepszy strzelec Widzewa huknął 10 metrów z półobrotu, nie dając żadnych szans Pietrzakiewiczowi. Chwilę wcześniej bramkarz Stali wygrał z nim pojedynek „sam na sam”.

W 37. minucie gospodarze podwyższyli wynik. I ponownie stało się to przy udziale naszych piłkarzy. Sobotka stracił piłkę na rzecz Radwańskiego po lewej stronie pola karnego, a Chromiński z Mrozińskim patrzyli tylko, jak wbiega z piłką w „szesnastkę” i oddaje bardzo mocny strzał. Pietrzkiewicz nie spodziewał się chyba, że pomocnik Widzewa uderzy w tzw. krótki róg, nie zareagował w porę i futbolówka wpadła pod poprzeczkę jego bramki.

Trzy minuty później Radwański podał do Ojamy, ten precyzyjnie dośrodkował na głowę Gutowskiego, po uderzeniu którego piłka odbiła się od poprzeczki i spadła pod nogi Robaka, który uprzedził Witasika i na tablicy wyników po stronie gospodarzy pojawiła się trójka.

W drugiej połowie Widzew nie forsował już takiego tempa, jak do przerwy, a i Stal zaczęła w końcu grać w piłkę, a nie jedynie wybijać ja na oślep do przodu. Dobrą zmianę dał Michał Płonka, który w ciągu kilku minut oddał dwa groźne strzały na bramkę Widzewa.

WIDZEW – STAL 3:0 (3:0)

1-0 Robak (10), 2-0 Radwański (47), 3-0 Robak (39)

WIDZEW: Pawłowski – Kosakiewicz, Rudol, Tanżyna, Kordas (90 Becht) – Możdżeń, Poczobut – Ojamaa (65 Mąka), Radwański (72 Wolsztyński), Gutowski (77 Prochownik) – Robak

STAL: Pietrzkiewicz – Mroziński, Witasik, Jarosz – Sobotka (46 Waszkiewicz), Stelmach (46 Kiercz), Zmorzyński – Chromiński (46 M.Płonka), Jopek – Fidziukiewicz (67 Ciepiela), Śpiewak.

Sędziował Paweł Horożaniecki (Żory). Żółte kartki: Możdżeń – Witasik, Fidziukiewicz, Mroziński. Widzów ok. 4500.