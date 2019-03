Dopóki zdrowia i sił starczyło…

W ostatnim meczu rundy zasadniczej II ligi, koszykarze Stali Stalowa Wola przegrali wyjazdowe spotkanie z Turem Bielsk Podlaski. I tym razem team ze Stalowej Woli, podobnie jak we wcześniejszym meczu z KK Warszawa, wystąpił bez dwóch kluczowych zawodników, Leszka Kaczmarskiego i Cezarego Gumińskiego.

W pierwszej kwarcie, którą rozpoczął celnym rzutem „za trzy” Damian Tabor, Stal radziła sobie całkiem dobrze – trzy „trójki” zanotował w tej części gry Mateusz Łabuda – i dopiero w końcówce udało się gospodarzom doprowadzić najpierw do wyrównania, a następnie wyjść na trzypunktowe prowadzenie.

Druga kwarta należała do gospodarzy. Tur zaczął agresywniej grać w obronie i Stal miała ogromne trudności z wypracowaniem sobie pozycji rzutowych. Po dwudziestu minutach było 48:30. Wysokie prowadzenie uśpiło graczy z Bielska Podlaskiego i po przerwie to oni mieli kłopoty z trafianiem do kosza. Trzecią kwartę zakończył celnym rzutem „za trzy” Jacek Wojtanowicz i po pół godzinie gry, Tur wygrywał 11-punktami 58:47.

W ostatniej kwarcie starczyło sił stalowcom tylko na chwilę. W ostatnich sześciu minutach Tur robił, co chciał. Wygrał tę część spotkania 18:1. Tur zanotował w tym meczu świetną skuteczność „za dwa” – blisko 68 procent. Milewski, najskuteczniejszy zawodnik meczu (31 pkt), oddał 10 rzutów „za dwa” i trafił… wszystkie.

TUR – STAL 91:56 (20:17, 28:13, 10:17, 33:9)

TUR: Stefanik 18 (2×3), Lewandowski 15 (1×3, 10 zb.), Kus 13 (1×3), Pisarczyk 6, Weres 2 oraz Milewski 31 (3×3), Sawicki 6, Monach, Żero, Marczuk.

STAL: Bandyga 14, Łabuda 13 (4×3), Bejnar 8, Tabor 7 (1×3), Buczek 2 oraz Wojtanowicz 7 (1×3), Siembida 3 (1X3), Kindlik 2.

Sędziowali: Konrad Lasocki, Mateusz Wasielewski.