Domostawa: Pościg za pijanym kierowcą zakończony sukcesem

Kierowca seata zatrzymany do kontroli w Domostawie, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim. Zatrzymali go, gdy porzucił samochód i próbował ukryć się w lesie. 50-latek był pijany, miał ponad 2 promile.

9 marca, w Domostawie, policjanci ruchu drogowego dali sygnał do zatrzymania kierowcy seata. Pojazd zatrzymał się, a po chwili gwałtownie ruszył. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg. Kierowca pojazdu nie reagował na sygnały do zatrzymania. Jechał z dużą prędkością. Licznik w ścigającym go radiowozie dochodził do 130 km/h. W trakcie ucieczki kierowca wjechał na krawężnik i przebił oponę. Po przejechaniu około 2 kilometrów samochód zjechał w polną drogę.

Nietrzeźwy sprawca zatrzymał pojazd w lesie i wysiadł z niego, chcąc uciec policjantom. Funkcjonariusze zauważyli go, gdy próbował ukryć się za drzewami. Mężczyzna został zatrzymany. Badanie stanu trzeźwości wskazało ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Policjanci zatrzymali kierowcę zaraz po tym, jak wyjechał ze swojej posesji. Był pijany, mimo tego wsiadł za kierownicę i jechał załatwić sprawę na terenie tej samej miejscowości.

50-latek z Domostawy stracił prawo jazdy. Jego pojazd został odholowany na parking strzeżony.

Info: KPP Nisko