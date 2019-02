Dominacja siatkarek z Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli

W środę, 30 stycznia na obiektach MOSiR w Stalowej Woli odbyły się Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt. Do turnieju zgłosiło się 8 szkół podstawowych i gimnazjalnych ze Stalowej Woli. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A miejsce pierwsze zajęła PSP 12, a z drugiego miejsca awansowały do półfinałów dziewczęta z PSP 11. W grupie B bezkonkurencyjna okazała się drużyna Gimnazjum nr 4, a miejsce drugie zajęła PSP 4. W półfinałach „dwunastka” wygrała bez straty seta z PSP 4, a team z Wojska Polskiego – także w dwóch setach – pokonał „jedenastkę”. Również W finale zespół Gimnazjum nr 4 nie stracił seta, pokonując 2:0 drużynę z ul. Poniatowskiego.

Nagroda MVP – dla najlepszej zawodniczki turnieju – trafiła do Wiktorii Szwajki ze zwycięskiego zespołu Gimnazjum nr 4. Ponadto wyróżniono po jednej zawodniczce z drużyn, które zajęły miejsca 1-4: Gabriela Kusiak ( Gimnazjum 4), Paulina Krzysztoń (PSP 12), Zuzanna Drozdowicz (PSP 11), Aleksandra Partyka (PSP 4).

PSP 11 – PSP 9 2:0, Katolicka SP – PSP 12 0:2, PSP 12 – PSP 11 1:1, Katolicka SP – PSP 11 0:2, Katolicka SP – PSP 9 1:1, PSP 9 – PSP 12 0:2.Gr. B: PSP 4 – PSP 7 1:1, Gimnazjum 4 – PSP 5 2:0, PSP 5 – PSP 7 1:1, PSP 4 – Gimnazjum 4 0:2, PSP 5 – PSP 4 0:2, Gimnazjum 4 – PSP 7 2:0.PSP 12 – PSP 4 2:0, Gimnazjum 4 – PSP 11 2:0.: PSP 11 – PSP 4 2:0.Gimnazjum 4 – PSP 12 2:0Drużyna Gimnazjum nr 4 będzie reprezentować Stalową Wolę w rozgrywkach powiatowych. Skład zwycięskiego zespołu: Zuzanna Bełczowska – kapitan, Julia Kaczkowska, Zofia Dziura, Weronika Kosak, Gabriela Kusiak, Wiktoria Szwajka, Sylwia Typiak, Natalia Główka, Weronika Dęga, Wiktoria Bednarz, Oliwia Rybicka. Trener Mirosław Sroka.

Organizatorem zawodów byli: Gmina Stalowa Wola, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Vega MOSiR Stalowa Wola – sekcja siatkówki dziewcząt. Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom, a trzy najlepsze drużyny puchar oraz medale. Zespoły z miejsc 1-4 otrzymały promocyjne wejściówki na miejskie lodowisko.