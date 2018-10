Dom Kultury w Pysznicy ma nową siedzibę

[Zdjęcia] 4 października w Pysznicy odbyło się otwarcie nowej siedziby Domu Kultury. Aktualnie placówka mieści się w części budynku pod dawnej szkole.

Obiekt został przebudowany i wyremontowany tak żeby stworzyć odpowiednie warunki do działalności kulturalnej. – To piękna inwestycja. Mamy nowe piękne miejsca do pracy w ogniskach muzycznych i do tańca. Jest też sala widowiskowa dla mieszkańców gminy Pysznica – mówi wójt Tadeusz Bąk.

Z nowego, bardziej funkcjonalnego budynku, cieszy się też dyrektor Barbara Żywczak. – Zyskaliśmy dużo więcej miejsca, co przełożyło się na zwiększenie liczebności zespołów dziecięcych, bo już w zespole KIK jest 120 dzieciaków a do ogniska muzycznego należy 70 dzieci. Mamy też różne koła zainteresowań. Zarówno dzieciom jak i odwiedzającym nas mieszkańcom nowe lokum bardzo się podoba – mówi dyrektor DK.

Powyższa inwestycja wyniosła nieco ponad milion złotych, z czego udało się pozyskać dofinansowanie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości 480 tys. złotych.

