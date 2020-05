Dodatkowe testy w Stali Stalowa Wola

W piątek, 8 maja piłkarze oraz trenerzy drugoligowej Stali Stalowa Wola przeszli badania przesiewowe na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Po analizie wyników wyodrębniono osoby, które poddane zostaną dodatkowym badaniom w kierunku SARS-CoV-2 w celu wystawienia ostatecznej diagnozy. Klub nie poinformował, kogo konkretnie dotyczą te dodatkowe badania, natomiast wiadomo, że testy Real Time RT-PCR były przeprowadzone natychmiastowo, a ich wyniki będą znane w ciągu 24-48 godzin. Do czasu zakończenia testów wymazowych, osoby badane zostały poddane pełnej izolacji. Ich powrót do zajęć nastąpi po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komisji Medycznej PZPN.

– To, że wysyłamy kogoś na badania pogłębione, nie oznacza, że był lub jest chory. Chcemy mieć pewność, że wszyscy zawodnicy i pracownicy klubów, których przebadaliśmy, są zdrowi. To jest najważniejsze – mówi dla www.stal1938.pl, członek Komisji Medycznej PZPN, prof. Krzysztof Pawlaczyk.

Jednocześnie Stal PSA poinformowała, że wszyscy pracownicy klubu oraz piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego czują się bardzo dobrze.

