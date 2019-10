Dobra robota Robótki i Zarzecznego w Dębicy

W sobotę, 5 października, w hali UKS Morsy Dębica odbył się Międzynarodowy Turniej Bokserski pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego. W zawodach wzięło udział 64 zawodników i zawodniczek z 17 klubów, z Polski i Słowacji.

Stoczono 23 walki punktowane oraz 4 towarzyskie. W Dębicy wystąpiła dwójka bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team. W kategorii kadeta w wadze 63 kg Kamil Robótka pokonał Słowaka Krystiana Hamlika z STC Stropkov 2:1, natomiast drugi nasz zawodnik, Tobiasz Zarzeczny zaprezentował się w ringu w towarzyskim niepunktowanym pojedynku z Kacprem Lipcem z Gwarka Łęczna. Zarzeczny to mistrz Polski młodzików i okazało się na miejscu, że nie ma dla niego rywala.

– Byli zawodnicy z tej wagi, ale ich opiekunowie woleli nie dopuszczać ich do walki z Tobiaszem i dlatego zaboksował ze starszym od siebie kadetem z Łęcznej – mówi prezes Stali Stalowa Wola Boxing Team, Mariusz Zarzeczny. – I pokazał się z bardzo dobrej strony. Myślę, że sędziowie, gdyby to była walka oficjalna, nie mieliby problemów ze wskazaniem zwycięzcy.

Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

– najlepsza zawodniczka Patrycja Bednarek (Tiger Tarnów)

– najlepszy młodzik: Igor Rondos (II LO Chełm)

– najlepszy kadet: Kamil Robótka Stal Stalowa Wola)

– najlepszy junior: Gabriel Blezień Morsy Dębica)

– najlepszy senior: Dominik Kida (Wisłok Rzeszów)

– najlepszy zawodnik zagraniczny: Tomasz Zajac (SK Miko Fit Box)

– najlepsza drużyna: Iryda Mielec