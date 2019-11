Do utraty pierwszej bramki

Trzeci raz z rzędu i po raz dziesiąty w tej rundzie, przegrały ligowy mecz rezerwy stalowowolskiej Stali. Z każdym tygodniem sytuacja naszej drużyny robi się coraz trudniejsza. W najbliższą niedzielę, o godzinie 11, nas boisku Sanu w Rozwadowie, jedenastka trenera Piotra Piechniaka podejmie Karpaty, a w ostatniej kolejce pojedzie do Kolbuszowej Dolnej. Czeką ja więc starcie z drużynami, które z całą pewnością są w jej zasięgu. Stalowcy lepszej okazji do podreperowania swojego skromnego konta punktowego, długo mieć nie będą. Kilka dni temu Karpaty pokonały w domu Sokoła 3:2.

W ostatnim meczu Stali, rozgrywanym w Tuczempach, nasz zespół, podobnie jak we wcześniejszych bataliach, dzielnie bronił się do momentu utraty pierwszej bramki. A ta padła po raz pierwszy w tym meczu w 28. minucie. Jej zdobywca był Bogusław Noga. Asystę zaliczył Łukasz Czub.

W drugiej połowie, Stal nie mająca nic do stracenia, oprócz kolejnych bramek, zaczęła grać odważniej z przodu i przez to mecz zyskał na widowiskowości. Stal próbowała atakować, ale tak naprawdę, dużo więcej działo się pod bramką Łukasza Konefała. Na początku drugiej połowie popisał się dwoma bardzo dobrymi interwencjami, ale w 68. minucie przy 47-letniego strzale Waldemara Jarocha, który głową wykończył dośrodkowanie Jakuba Kloca z rzutu rożnego. Kilka minut później nasz bramkarz po raz trzeci musiał schylic sie po piłke i wyjąc ją ze swojej bramki. Tym razem dogrywał Czub, a do celu trafił Kacper Benc. Trzybramkowe prowadzenie rozochociło gospodarzy do ataku i wtedy udaną akcję, zakończoną zdobyciem bramki, przeprowadziła Stal. Bramkarza Piasta, Patryka Strawę, pokonał ładnym uderzeniem zza pola karnego Karol Dziopak. Wynik ustalił w 84. minucie kolejny piłkarski weteran w zespole trenera Marka Strawy, Rafał Noga.

PIAST – STAL II 4:1 (1:0)

1-0 Noga (28), 2-0 Jaroch (68), 3-0 Benc (76), 3-1 Dziopak (81), 4-1 Noga (84).

PIAST: Strawa – Wielgosz, Demski, Sobol, Harasz (77 Świecarz) – Pluta (73 Benc), Noga, Jaroch, Kloc, Czub – Buczkowski.

STAL: Konefał – Stępniowski, Śpiewak, Adamczyk, Czerepak – Marut, Tłuczek (73 Myszak), Dziopak, Szifer, Kuchyt – Piotrowski (73 Maj).

Sędziował Jakub Kozner (Krosno). Żółte kartki: Demski, Piotrowski. Widzów 150.