Do Krakowa po „życiówki”

W Krakowie na stadionie AWF odbył się Międzywojewódzki mecz Podkarpackie – Śląskie – Świętokrzyskie – Małopolskie juniorów młodszych U-18. Impreza odbywała się w dwóch odsłonach… Pierwsza, przed, a drugą po burzy. Nie wszyscy więc mieli takie same warunki do zaprezentowania swej dyspozycji. Mimo to w wielu konkurencjach padały wartościowe wyniki. Świetnie w zawodach spisywali się lekkoatleci ze Stalowej Woli, wchodzący w skład reprezentacji Podkarpacia. W swoich startach poprawili aż jedenaście rekordów życiowych.

Mecz zakończył się zwycięstwem Śląska (302 pkt), miejsce drugie zajęła Małopolska (247 pkt), trzecie Podkarpacie (243 pkt), a czwarte Świętokrzyskie (57 pkt).

Kobiety: 200 m: 1. Judyta Zwolińska – 24,76 (rek. życiowy), 10. Dominika Szymańska (obie Victoria) – 27,17 (rek. życiowy), 400 m: 2. Nikola Jędruszko – 57,92 (rek. życiowy), 3. Kamila Waliłko (obie Victoria) – 1:00,71, oszczep 500 g: 9. Dominika Szymańska (Victoria) – 18,01, kula 3 kg: 6. Ewelina Tęcza (Sparta) – 10,99.

Mężczyźni: 100 m: 10. Sebastian Piłat (Victoria) – 11,89 (rek. życiowy), 400 m: 3. Kacper Szwedo (Victoria) – 51,13 (rek. życiowy), : kula 5 kg: 1. Mateusz Kopeć (Victoria) – 16,07, oszczep 700 g: 1. Patryk Tylus – 55,52 (rek. życiowy), 2. Michał Mierzwa (obaj Victoria) – 49,10