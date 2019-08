Dni Miodu w Bojanowie (ZDJĘCIA)

Za nami kolejna edycja Dni Miodu. To święto bojanowskiej gminy tradycyjnie połączone jest z dożynkami. Podzięce za tegoroczne plony towarzyszyły koncerty gwiazd. Nie zabrakło też konkursu kulinarnego oraz degustacji złocistego nektaru, wszak Bojanów słynie z pszczelarskich tradycji.

Świętowanie trwało dwa dni. W sobotę, 10 sierpnia, przed publicznością zaprezentowały się zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie. Świetny koncert, zwłaszcza dla nieco starszej publiczności, dał zespół Myslovitz, z nowym wokalistą Mateuszem Parzymięso. Po grupie z Mysłowic, na scenie pojawiła się formacja Szymon Wydra & Carpe Diem. Wieczorem publiczność bawiła się przy dźwiękach muzyki zespołu Lesioki ze Stalowej Woli. Pierwszy dzień świętowania zakończył się dyskoteką pod gwiazdami.

W niedzielę było już znacznie bardziej uroczyście. Zanim na stadionie rozpoczęła się zabawa, w kościele w Stanach odprawiono dziękczynną mszę świętą. Następnie przed sceną w Bojanowie pojawił się dożynkowy korowód z misternie przygotowanymi wieńcami.

Wszystkich gości śpiewem przywitały grupy wieńcowe i Kapela Łęgowianie. Następnie odbyła się ceremonia chleba.

– Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy Panu Bogu za plony zebrane na naszej ziemi – powiedział Sławomir Serafin, wójt gminy Bojanów. – Tegoroczna aura nie sprzyjała pracy rolnika, gdyż majowa powódź sprawiła, że zboża podczas żniw nie sypały obficie. My chrześcijanie od blisko dwóch tysięcy lat modlimy się „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Dzięki Panu Bogu tego chleba mamy pod dostatkiem. Nie brakuje go na stołach, nie brakuje go na co dzień. Z zebranego zboża, które rosło i dojrzewało w naszej ziemi, powstaje bochen chleba. Bochen chleba jako symbol rolniczego trudu.

Taki właśnie bochen chleba przekazali na ręce wójta starostowie dożynek: Teresa Tonderys – sołtys wsi Przyszów i Dariusz Marut – sołtys wsi Laski.

Po ceremonii chleba, na scenie prezentowali się młodzi artyści z Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie. Następnie przyszedł czas na występ kabaretowy. Publiczność zabawiał Marcin Daniec.

Podczas święta gminy Bojanów nie mogło zabraknąć stoisk ze złocistym nektarem. Chętni mogli spróbować niezliczonej ilości rodzajów miodu, pochodzącego z okolicznych pasiek. Odbył się również konkurs na produkt miodem słodzony. Wśród konkursowych dań znalazły się m.in.: pierś z kurczaka w sosie miodowo-musztardowym, chleb na miodzie, rolada z miodem i żurawiną czy miodowa polędwiczka w sosie z borowików.

Gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół Enej. Impreza zakończyła się festynem z zespołem Maruty.