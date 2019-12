Długie weekendy w nadchodzącym roku

Rok 2020 liczyć będzie 366 dni, z czego 113 będzie wolnych od pracy. Jednak do weekendów i świąt doliczamy jeszcze urlop, zazwyczaj 26 dni. Razem mamy więc 139 dni bez pracy, to o jeden dzień mniej niż w roku 2019.

Pierwsza okazja do długiego weekendu w 2020 r. będzie już na początku roku. Nowy Rok (1 stycznia) przypada w środę, zatem jeśli weźmiemy urlop w czwartek i piątek (2 i 3 stycznia) będziemy mogli cieszyć się aż 6 dniami wolnymi. Wszystko za sprawą Święta Trzech Króli, które wypada w poniedziałek, 6 stycznia. Jako, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, do obowiązków służbowych wrócimy dopiero we wtorek, 7 stycznia.

Święta wielkanocne wypadają 12 i 13 kwietnia, jest to jak wiadomo niedziela i poniedziałek. W przypadku świąt wypadających w niedzielę, pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny (w przeciwieństwie do święta wypadającego w sobotę).

Początek maja to już tradycyjny okres, w którym odpoczywamy w czasie długiego weekendu. 1 maja przypada w piątek, a 3 maja w niedzielę, co daje nam krótki, trzydniowy odpoczynek.

Z kolei w 2020 roku Boże Ciało wypada w czwartek 11 czerwca i jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Warto zatem zaplanować urlop na piątek 12 czerwca, by móc cieszyć się czterodniowym długim weekendem.

Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przypadające tradycyjnie 15 sierpnia, w tym roku wypada w sobotę. W tej sytuacji zgodnie z kodeksem pracy należy się pracownikowi dodatkowy dzień wolny. Prawdopodobne jest to, że pracodawcy wyznaczą wolne na piątek 14 sierpnia lub poniedziałek 17 sierpnia. Zatem mamy szansę na trzy dni odpoczynku.

1 listopada w 2020 roku wypada w niedzielę, z kolei Święto Niepodległości (11 listopada) będzie w środę, dlatego w tym przypadku są małe szanse na długi weekend.

Kolację wigilijną będziemy jeść w czwartek. Boże Narodzenie będzie więc w piątek i sobotę (25 i 26 grudnia). W związku z tym, że drugi dzień świąt to sobota, przysługuje nam dodatkowy dzień wolny od pracy. By lepiej wykorzystać ten czas wystarczy wziąć 6 dni urlopu. Rozpisać cztery dni pod koniec miesiąca, tj. od 28 do 31 grudnia (poniedziałek – czwartek) i jako, że 1 stycznia 2021 wypada w piątek, teoretycznie powinniśmy wrócić do pracy w poniedziałek, 4 stycznia. Jeśli jednak weźmiemy również na ten dzień urlop oraz na wtorek, 5 stycznia 2021, do pracy wrócimy dopiero 7 stycznia, dlatego że po drodze przypada Święto Trzech Króli (6 stycznia).

Podsumowując w 2020 roku czeka nas 253 dni pracujących i 113 dni wolnych od pracy. W całym 2020 roku wypada 13 świąt ustawowo wolnych od pracy, z czego sześć przypada w sobotę lub niedzielę, a siedem świąt wypada w dni robocze. Święta, które dają prawo do wolnego przypadają w styczniu, w kwietniu, w maju, w czerwcu, w sierpniu, w listopadzie oraz w grudniu. W 2020 r. dni ustawowo wolnych od pracy nie będzie tylko w pięciu miesiącach, tj. w lutym, w marcu, w lipcu, we wrześniu oraz w październiku.