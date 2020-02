Dlaczego podatnicy nadal wybierają PIT online?

Jedną z rewolucji poprzedniego roku, było wprowadzenie usługi Twój e-PIT (która ruszyła 15 lutego 2019 roku). Założenie miało polegać na przerzuceniu konieczności wypełniania deklaracji podatkowych z podatników na organy podatkowe, które przecież otrzymują już większość informacji od pracodawców, innych płatników podatków czy urzędów. Okazało się jednak, że podatnicy nadal chętnie wybierają aplikacje do wypełniania PIT online (zwane inaczej ePITami). Dlaczego tak się dzieje? Na co zwracają uwagę podatnicy?

Kompleksowość ePIT – pełne przychody

W przypadku usługi Twój e-PIT podatnicy przekonali się już, że znajdą się w nim tylko informacje przekazywane przez płatników (na przykład zakład pracy). Często jednak zdarza się, że podatnik otrzymuje przychody z innych źródeł – których w Twój e-PIT nie widać. Tak przygotowany dokument zeznania podatkowego okazuje się błędny i niepełny. Dlatego, żeby nie musieć go samodzielnie wypełniać, podatnicy często decydują się na pracę w aplikacji ePIT, która zapewnia niezbędne wsparcie zarówno na etapie wypełniania danych z Twój e-PIT, jak i na etapie rozszerzania deklaracji o informacji z wszystkich źródeł przychodów.

Możliwość pełnego obniżania zobowiązania podatkowego

Wykorzystanie dostępnych dla podatników ulg i zwolnień nie jest obowiązkowe. Są to preferencje, z których podatnicy mogą, ale nie muszą skorzystać. W praktyce jednak rzadko zdarza się, aby osoba, która może obniżyć podatek do zapłaty, takiej opcji nie wykorzystała. W Twój e-PIT znajdą się informacje o ulgach i zniżkach, z których podatnik korzystał wcześniej lub podane zostały do urzędów przez inne organy/pracodawcę. Niestety, na przykładzie działania Twój e-PIT w 2019 roku okazało się na przykład, że organy nie widziały nowo urodzonych dzieci (system nie miał połączenia z rejestrem aktów stanu cywilnego, czy z rejestrem PESEL). Z tego powodu, wielu podatników będących przekonanymi, że urodzenie dziecka jest przecież zgłoszone do organów państwowych, ze zdziwieniem przyjęło, że ulga na dziecko nie została automatycznie wyliczona. Dlatego wielu z nich, aby zapłacić najniższy możliwy podatek i zastosować wszelkie możliwe ulgi, zwolnienia oraz maksymalne koszty uzyskania przychodu, wykorzystuje profesjonalne programy do wypełniania PIT, zamiast Twój e-PIT.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

W żadnym wypadku rozliczenie wspólne z małżonkiem nie następuje automatycznie – nawet w przypadku wykorzystania usługi Twój e-PIT, dlatego wielu podatników jak ma do wyboru pracę na ogólnej aplikacji Twój e-PIT lub na spersonalizowanym, wspierającym użytkowników na różnych etapach pracy ePIT, wybiera właśnie aplikacje do przygotowywania PIT online.

Możliwy konsensus – Twój e-PIT w aplikacji do PIT online

Wbrew pozorom wybór pomiędzy Twój e-PIT, a PIT online nie jest konieczny. Istnieje pewna hybrydowa forma działania. Chodzi mianowicie o wczytanie Twój e-PIT w aplikacji do pracy nad PIT online. Dzięki temu rozwiązaniu, podatnik będzie mógł wykorzystać przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie, jako niejaki wzór do pracy, rozszerzając go następnie o odpowiednie dane i informacje samodzielnie.