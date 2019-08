„Dla Zielnej” w Zaklikowie

[Zdjęcia] 15 sierpnia w Zaklikowie odbyła się impreza plenerowa „Dla Zielnej”. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Etnopolska” Narodowego Centrum Kultury.

– Zauważyłam, że w ostatnim okresie to święto zanika, a przecież pierwsze wzmianki o nim były już w V wieku. Uważam to święto za jedno z piękniejszych, bo jest kolorowe, pachnące i kultywowane od bardzo dawna. Dlatego to wydarzenie kieruję głównie w stronę młodzieży, której chciałam przypomnieć o Matce Boskiej Zielnej, by nie zaprzepaścili kultywowania tego święta, bo jest przepiękne – mówi Anna Mikusek, koordynatorka imprezy.

Organizatorzy wydarzenia przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców. Pasjonaci zielarstwa mogli zwiedzić ogród „Leki z Bożej apteki”, w którym zaprezentowane zostały kompozycje ziół, opisane wierszami pochodzącymi ze starej zielarskiej księgi polskiej.

Chętni mogli wziąć udział w konkursach: „Bukiet dla Zielnej”, „Co to za ziółko” czy „Co w polu piszczy”.

Odbyła się również darmowa degustacja potraw regionalnych. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały takie przysmaki jak: pierogi, kaszaki, jagodzianki, bigos, chleb ze smalcem czy różnego rodzaju ciasta.

Nie zabrakło też akcentu muzycznego. W koncercie pieśni maryjnych i ludowych zaprezentowali się artyści lokalni i zaprzyjaźnieni z GOK w Zaklikowie.