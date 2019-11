Derby i tym razem dla Resovii

Od porażki z Resovią rozpoczęła rundę rewanżową drużyna Stali Stalowa Wola. Gole dla zwycięskiej ekipy strzelali byli piłkarzy „Stalówki”: Adrian Dziubiński i Sebastian Zalepa.

Wszystko wskazuje na to, że nasza Stal przezimuje na pozycji spadkowej. Do czternastej w tabeli Elany, tracimy cztery, a do trzynastej Pogoni, pięć punktów. W następnej kolejce my gościmy w Boguchwale Znicz, zespół z Torunia podejmie Błękitnych, natomiast w ostatniej kolejce jedziemy do Wejherowa, Elana zagra w Elblągu, a Pogoń na swoim stadionie zmierzy się z Legionovią.

30. minuta – Dadok wywalczył piłkę pod polem karnym i podał do Sobótki. Ten dośrodkował spod linii końcowej i trafiła piłką w rękę Domonia. Debiutujący w II lidze sędzia, Bartosz Owsiany bez zastanowienia wskazał na „wapno”, choć zawodnik Resovii trzymał rękę przy ciele i nie zrobił żadnego ruchu. Pewnym egzekutorem „jedenastki” był Robert Dadok. Wojciech Daniel rzucił się w swoją lewą stronę, a pomocnik Stali, uderzył w środek bramki.

55. minuta – Krykun wrzucił piłkę pod bramkę Stali, a Zalepa strzałem z półwoleja z 7-8 metra, doprowadził do wyrównania.

60. minuta – Krykun uderzył z 18 metrów. Krzysztof Kiercz podbił piłkę głową, doskoczył do niego Dziubiński i okazał się mocniejszy od stopera Stali w przepychance o piłkę i uderzył celnie z przewrotki. Nie bez winy był w tej sytuacji Kalinowski, który stał, jak zamurowany na linii bramkowej.

62. minuta – „Dziubek” znów przypomniał się swoim byłym kolegom i pracodawcom. Geniec wrzucił futbolówkę na szósty metr. Tam Dziubiński walczył o nią w powietrzu z Kalinowskim, a przyglądał im się… Piotr Mroziński. Bramkarz Stali popełnił błąd, zdołał wypiąstkować piłkę, ale wprost pod nogi Krykuna. Pomocnik Resovii skiksował, ale futbolówka poleciała w kierunku leżącego na ziemi Dziubińskiego i ten zdołał skierować ją do bramki. Stal straciła trzy gole w sześć minut…

82. minuta – Po dośrodkowaniu Bartosza Sobotki z rzutu wolnego z 40 metrów spod linii bocznej, Radosław Adamski podbił piłkę głową w kierunku Kiercza i ten nie zastanawiał się, tylko złożył do strzału z powietrza i piłka znalazła się w bramce.

18. kolejka

RESOVIA – STAL 0:1 (0:1)

0-1 Dadok (30 – rzut karny), 1-1 Zalepa (55), 2-1 Dziubiński (60), 3-1 Dziubiński (62), 3-2 Kiercz (82)

RESOVIA: Daniel – Mikulec, Domoń, Zalepa, Kaliniec – Geniec, Feret (80 Hajduk), Radulj (82 Świderski), Płatek, Krykun (73. Adamski) – Dziubiński.

STAL: Kalinowski – Waszkiewicz, Mroziński, Jarosz, Kiercz, Sobotka – Ciepiela, Jopek (84 Śpiewak), Pietras (64 Fidziukiewicz), Dadok – Płonka (64 Stelmach)

Sędziował Bartosz Owsiany (Opole). Żółte kartki: Kaliniec – Kiercz, Jarosz, Śpiewak. Czerwona kartka Kaliniec (74. minuta, druga żółta). Widzów 1685.

W pozostałych meczach: Lech II – Olimpia 1:1 (1:0), Widzew – Gryf 4:0 (1:0), Pogoń – Stal Rzeszów 2:1 (2:0), Górnik Łęczna – Garbarnia 1:0 (1:0), Błękitni – Górnik Polkowice 3:2 (1:2), Bytovia – Elana 1:1 (0:0), Znicz – GKS Katowice 2:1 (0:0), Skra – Legionovia – mecz przełożony na 27 listopada.