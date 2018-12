Derby dla koszykarzy Kuźnii

Juniorzy Kuźni Cerkamedu pokonali przed świętami w swojej hali w ostatniej kolejce zasadniczej rundy Stal i zapewnili sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek o mistrzostwo Polski. Najlepszą drużyną była Siarka, która zakończyła rozgrywki z kompletem zwycięstw.

W pierwszym meczu obydwu drużyn, trzema punktami wygrała Stal. W rewanżu podopieczni trenera Roberta Grzyba jedynie w pierwszej kwarcie zdołali nawiązać w miarę równorzędną rywalizację. Przegrali ją sześcioma punktami – tracąc ostatnie trzy punkty po rzucie zza łuku Michała Sobóla.

Druga kwarta to była pokazówka w wykonaniu dwóch zawodników Kuźni. Jej pierwsze pięć minut należało do Michała Godawskiego, a ostatnie fragmenty do Dawida Barcińskiego. Obydwaj robili na połowie rywala, co chcieli. Po dwudziestu minutach Kuźnia wygrywała różnicą 23 pkt (47:24). W trzeciej odsłonie koszykarze trenera Romana Prawicy jeszcze bardziej podkręcili tempo i powiększyli przewagę do 37 punktów (73:36).

W czwartej kwarcie gospodarzy zbyt często niosła ułańska fantazja. Przeważali, łatwo dochodzili do pozycji rzutowych, ale nie było z tego żadnego efektu. Gdyby wykorzystali tylko połowę sytuacji pod koszem Stali, po których powinni zdobyć punkty, wygraliby w dużo wyższych rozmiarach. Wygrali i tak wyraźnie, zapewniając sobie trzecie miejsce i udział w kolejnej fazie rozgrywek o mistrzostwo Polski juniorów do lat 18.

KUŹNIA CERKAMED – STAL 89:50 (23:17, 24:7, 26:12, 16:14)

KUŹNIA: Soból 20 (2×3), Godawski 15, Barciński 9 (1×3), Siembida 5 (1×3), Grochowina 3 (1×3) oraz Kuziora 13 (1×3), Ziółkowski 9, Skrzęta 5 (1×3), Turosz 4, Patrzyk 3, Duński 3, Żurek.

STAL: Stręciwilk 10 (1×3), Nicałek 10, Dryżałowski 10, Fusiak 10, Dziewa 6 oraz Daca 4, Bednarz.

Sędziowali: Marcin Bartuś, Mirosław Orłowski.