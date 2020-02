Deontay Wilder – Tyson Fury II. Bukmacher STS przyjmuje zakłady na wielki rewanż

W nocy z 22 na 23 lutego 2020 roku w Las Vegas odbędzie się gala bokserska, podczas której po raz drugi rękawice skrzyżują Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) i Tyson Fury (29-0-1, 20 KO). Starcie to będzie rewanżem za zakończony remisem pojedynek z grudnia 2018. Największy legalny bukmacher na polskim rynku, STS, już przyjmuje zakłady na to wydarzenie.

Zakład na zwycięzcę

Gdy „Bronze Bomber” i „Gypsy King” mierzyli się ze sobą po raz pierwszy w Staples Center w Los Angeles, było co oglądać. Zdaniem wielu obserwatorów to Brytyjczyk miał minimalną przewagę w tym pojedynku, ale z uwagi na brak nokautu pas mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC zachował reprezentant USA. Bogatszy o doświadczenia zdobyte podczas tamtej walki, legalny bukmacher STS postanowił na triumf Wildera oraz Fury’ego wystawić dość zbliżone kursy – 2.00 na Wildera i 1.80 na Fury’ego, co oznacza jednak że bukmacher nieznacznego faworyta tej walki upatruje w Furym. Biorąc pod uwagę wyrównany poziom obu pięściarzy, ryzyko niepowodzenia obstawiającego jest w tym przypadku niewspółmiernie wysokie do potencjalnego zarobku. Na szczęście jednak zakłady bukmacherskie w boskie nie kończą się na zakładach na zwycięzcę danego pojedynku.

Będzie nokaut?

– Tym razem zamierzam go znokautować. To już nie będzie mój powrót na ring po trzyletniej przerwie, teraz nie przystąpię do pojedynku po tym, jak nadużywałem alkoholu – mówi „Gypsy King”, cytowany przez serwis Dziennik.pl. Ciężko uwierzyć w to, żeby pretendent tej klasy miał rzucać słowa na wiatr, więc zapewne uczyni wszystko co w jego mocy, aby zrealizować swój plan. Kwestią dyskusyjną pozostaje jedynie to czy zdoła tego dokonać, czy wręcz przeciwnie. Legalny bukmacher STS nokaut Fury’ego na Wilderze wycenia na 5.50, czyli można na nim całkiem nieźle zarobić. Zdecydowanie mniej warta jest za to wygrana przed czasem „Bronze Bombera” i w tej chwili widnieje przy niej kurs 2.50.

A może wygrana na punkty?

– Jestem przygotowany bardziej niż kiedykolwiek na tę walkę. To niedokończony biznes – zapowiada Deontay Wilder. Warto zauważyć, że remis z Furym jest jedynym starciem Amerykanina, którego nie wygrał i jednym z dwóch, w których nie znokautował swojego przeciwnika. W CV Brytyjczyka starcie z Wilderem również widnieje jako jedyne, w którym nie zwyciężył, natomiast nokautował on swoich rywali trochę rzadziej, co zdaniem bukmachera STS czyni go faworytem w przypadku, gdyby walka potrwała pełen zakontraktowany dystans, czyli 12 rund. Zwycięstwo Wildera na punkty wyceniane jest bowiem na aż 7.00, a Fury’ego na zaledwie 2.50.

Przygotowania w podobnym tempie

Co się wydarzyło w karierach obu pięściarzy od pamiętnego starcia w grudniu 2018 roku? Cóż, obaj mieli świadomość, że do ich wielkiego rewanżu dojdzie prędzej czy później, dlatego stoczyli po dwie walki, w których uchodzili za zdecydowanych faworytów. „Bronze Bomber” znokautował Dominica Breazeale i Luisa Ortiza, a „Gypsy King” pokonał przez TKO Toma Schwarza i rozprawił się na punkty z Otto Wallinem. Zarówno Wilder jak i Fury mieli w tych starciach lepsze i gorsze momenty, ale należy mieć na uwadze również to, iż mając z tyłu głowy nadchodzący rewanż takiego kalibru nigdy nie dajesz z siebie stu procent tuż przed nim.

To może zakład na liczbę rund?

Wymieniać atuty obu pięściarzy można bez końca. Deontay Wilder ma za sobą już dziesięć skutecznych obron pasa federacji WBC w wadze ciężkiej, ale nie jest powiedziane, iż w jedenastej próbie nie polegnie. Zdaniem wielu ekspertów „Bronze Bomber” i „Gypsy King” to w tej chwili najlepsi pięściarze królewskiej kategorii i trudno się z nimi nie zgodzić, gdyż aktualny posiadacz tytułów WBA, IBF, WBO i IBO, Anthony Joshua, katastrofalną klęską z Andym Ruizem juniorem pokazał już, że da się znaleźć na niego sposób. W związku z tym ciekawą opcją wydają się zakłady na liczbę rund, gdyż w nich nie trzeba wskazywać zwycięzcy. 2.35 – taki kurs proponuje bukmacher STS, jeśli zdecydujemy się obstawić, że rewanż Wildera z Furym zakończy się najpóźniej w 8 rundzie. Gdybyśmy natomiast zdecydowali się wytypować, że starcie potrwa dłużej niż 10 pełnych odsłon, wtedy możemy liczyć na kurs 1.85, bo taki wystawiony został przez bukmachera.

