Debiut młodej poetki

[Zdjęcia i film] 14 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli odbyła się promocja tomiku poetki młodego pokolenia Aleksandry Grzeli. Mieszkańcy poznali wiersze z tomiku zatytułowanego „Lot balonem”.

Aleksandra to rodowita stalowowolanka. Jest absolwentką KUL, ukończyła także studia na UR z zakresu plastyki i edukacji artystycznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem. Uczestniczyła w Warsztatach Literackich „Wers”, a obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”. Jej wiersze ukazywały się na łamach tygodnika „Sztafeta”. Publikowała również w almanachach poetyckich: „Po kamykach dorastania” oraz „Spojrzenia 6”.

Poetka inspirację twórczą czerpie z rozmów wypełnionych aromatem kawy, muzyki, przyrody, obrazów zamkniętych w książkach oraz obserwacji świata. Pisze już od wielu lat, ale na wydanie tomiku zdecydowała się dopiero za namową przyjaciółki.

– Tomik powstawał bardzo długo, ponieważ pisałam wiersze nie po to, żeby je wydać. One sobie powstawały w wolnym czasie gdy spłynęła na mnie wena. Za namową mojej przyjaciółki zdecydowałam się, zebrać te wiersze w pewne grupy tematyczne, co widać w podziale tomiku na trzy części. I tak po drobnej selekcji ze zbioru wierszy, z okresu całej mojej twórczości, powstał tomik – mówi Aleksandra Grzela.

Podczas promocji tomiku, wiersze debiutantki czytały poetki ze Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli – Agata Linek, Beata Sudoł-Kochan, Alicja Wojdyło oraz sama autorka tomiku. Oprawa muzyczna wieczoru poetyckiego należała do kwartetu akordeonowego w składzie: Victor Czuliński, Tymoteusz Kak, Hubert Smutek oraz Kajetan Kruczek.

Link do filmu