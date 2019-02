Daj Boże każdemu takich dziadków…

W sobotę „Stalówka” rozegrała dwa kolejne sparingi. Obydwa zakończyły się porażkami naszej drużyny. W obydwu Stal straciła aż 10 bramek.

W pierwszym spotkaniu „zielono-czarni” zmierzyli się Stalą Rzeszów. Wicelider IV grupy III ligi bardzo poważnie potraktował spotkanie ze Stalą, w której brakowało kilku podstawowych piłkarzy (Trąbka, Dadok, Stelmach, Pietras, Sobótka). Goście już po pierwszej połowie prowadzili 3:1. Prym w drużynie z Rzeszowa wiedli doświadczeni piłkarze, którzy mają za sobą wiele lat grania w ekstraklasie i I lidze: Sławomir Szeliga (36 lat, wcześniej Widzew, Cracovia), Dariusz Jarecki (37 lat, Jagiellonia, Górnik Łęczna, Termalica Bruk-Bet), Robert Trznadel (29 lat, Polonia Bytom, Odra) , Dariusz Zagdański (30 lat, ŁKS) oraz doskonale znani stalowowolskim kibicom, Wojciech Reiman (31 lat) i Tomasz Płonka (33 lata). Jednym słowem „dziadki” wskazali stalowowolskiej młodzieży ich miejsce w szeregu.

– Chciałbym mieć w swojej drużynie takich dziadków jak Reiman i Szeliga. Wystarczyłoby mi ich dwóch – powiedział po meczu… „Dziadek”, czyli drugi trener Stali, Paweł Wtorek.

Ozdobą meczu był gol strzelony przez Reimana z rzutu wolnego. Były pomocnik naszej drużyny popisał się kapitalnym, technicznym uderzeniem z 18 metrów. Piłka wylądowała w okienku bramki Kalinowskiego.

Również w drugim mecz stalowowolska młodzież przekonała się, ile jej jeszcze brakuje, żeby móc poczuć się pełnoprawnym zawodnikiem seniorskiej drużyny. Trzy z czterech bramek, jakie stracili stalowcy w meczu z Czarnymi, były konsekwencją nonszalanckiej postawy pod swoją bramką.

– Grać wychowankami, grać wychowankami – słyszymy non stop i w każdy meczu ta młodzież dostaje szanse, i pokazuje, na co ją na chwilę obecną, stać. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Żeby młodych chłopak wskoczył do pierwszego składu, musi posiadać odpowiednie umiejętności. Wprowadzanie juniorów do seniorskiej piłki to długofalowy, żmudny proces. Niestety, nie wszyscy to rozumieją – powiedział trener „Stalówki”, Wojciech Fabianowski.

Następnym i rywalami Stali w okresie przygotowawczym będą: Górnik Łęczna i KSZO. Obydwa mecze odbędą się 9 lutego w Stalowej Woli.

Stal Stalowa Wola – Stal Rzeszów 1:6 (1:3)

0:1 Łukasz Mozler (17), 0:2 Tomasz Płonka (38), 0:3 Łukasz Zagdański (40), 1:3 Piotr Mroziński (43),

1:4 Wojciech Reiman (60), 1:5 Wojciech Reiman (75), 1:6 Robert Trznadel (80)

Stalowa Wola: Konefal – Sobotka, Janiszewski, Stasiak, Waszkiewicz, Mroziński, Śpiewak, Mistrzyk, Kitliński, Dziubiński, Urban oraz Kalinowski, Lebioda, Stępniowski, Marut, Czerepak, Trubeha.

Rzeszów: Otczenaszenko – Basista, Szeliga, zawodnik testowany, Sierant, Mozler, Nowak, Ceglarz, Płonka, Zagdański, Nawrot.

II połowa: Kalinowski – Kaczorowski, Ligienza, Trznadel, Głowacki, Reiman, Kostkowski, Chromiński, Kądziołka, Domański.

Stal Stalowa Wola – Czarni Połaniec 2:4 (2:0)

1:0 Maciej Chmura (37), 2:0 Patryk Marut (43), 2:1 Dorian Buczek (63), 2:2 Mateusz Załucki (66), 2:3 Kamil Hul (74), 2:4 Mateusz Załucki (89)

Stal: Kalinowski – Wieprzęć, Czajkowski, Mazurek, Czerepak, Chmura, Jopek, F.Moskal, Marut, Stępniowski, Trubeha oraz Siudak, Kaleta, K.Moskal, Urban, Adamczyk, Dąbek, Bosak, Kuchyt, Buczek, Kowal.

Czarni: Borusiński – Witek, Tetlak, Wątróbski, Misztal, Lorenc, Hul, Krępa, Sobczyk, Łąk, Buczek oraz Załucki, Wiszniewski, Dereń.