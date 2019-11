Dąbrówka: W wypadku zginął kierowca renaulta

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło dziś nad ranem w Dąbrówce. Kierowca renault clio wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu, pasażerka została przewieziona do szpitala.

Do zdarzenia doszło o godz. 4 rano, pomiędzy miejscowościami Wólka Tanewska a Dąbrówka. Kierowca renault na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, następnie samochód przewrócił się na dach i uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowało małżeństwo.

Poszkodowana 37-latka, z obrażeniami nie zagrażającymi jej życiu, została przewieziona do szpitala. 40-latek kierujący renaultem, zginął na miejscu. Niewykluczone, że mężczyzna pił wcześniej alkohol.

Prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśni dokładne okoliczności tego wypadku.

Nadejście jesiennej aury sprawiło, że warunki na drodze robią się zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne. Częste opady deszczu, ale też spadające liście powodują, że jezdnia bywa mokra i śliska, a droga hamowania zdecydowanie się wydłuża. Dodatkowym utrudnieniem są poranne mgły. Ograniczają one nie tylko widoczność, nawet do kilkunastu metrów, ale również, osadzając się na jezdni, sprawią, że nawierzchnia staje się śliska. Pamiętajmy, że leżące na drogach liście w połączeniu z padającym deszczem są tak samo niebezpieczne jak śnieg i lód. Dlatego policjanci apelują do wszystkich, zarówno do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.

Info: KPP Nisko