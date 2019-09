Czytelnicze wyprawki dla przedszkolaków

W ramach ogólnopolskiego projektu „Wielki człowiek–mała książka” ogłoszonego przez Instytut Książki, Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą. Inaugurację projektu w Stalowej Woli zaplanowano na 12 września o godz. 16.30 w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Stalowowolska biblioteka ma więc do rozdania 380 książkowych wyprawek dla małych mieszkańców Stalowej Woli. Wyprawki będą dostępne w Bibliotece Głównej i jej filiach do końca roku kalendarzowego lub do wyczerpania zasobów.

– Serdecznie zapraszamy po odbiór wyprawki, w której dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dumni czytelnicy będą mogli również nosić specjalne plakietki, jakie będą znajdowały się w czytelniczym pakiecie. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w naszym projekcie jest całkowicie bezpłatny – mówi Joanna Rybak, kierownik Biblioteki Głównej.