Czytanie z Księgi Zasłużonych

350 osób oraz 28 instytucji, zakładów, organizacji i stowarzyszeń wpisano od 1979 r. do Księgi Zasłużonych dla Miasta Stalowa Wola. O księdze zrobiło się ostatnio głośno, gdy „Sztafeta” ujawniła, iż jednym z „Zasłużonych” jest były ubek i stalinowski oprawca. Z kolei opozycję w radzie miejskiej zbulwersował fakt, że kapituła tego tytułu nie zgodziła się, by otrzymały go dwie osoby z piękną „solidarnościową” przeszłością, ale którym akurat nie po drodze z obecną PiS-owską władzą.

„Sztafeta” raz jeszcze przyjrzała się więc bliżej historii „Zasłużonego” tytułu. Księgę ustanowiono w 1979 r., z okazji 35-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I zaraz po jej otwarciu widać wyraźnie, że było to nieodrodne „dziecko” swojej epoki.

W roli głównej PZPR

– Szacunkiem darzymy liczne zastępy przodowników pracy, bohaterów w pracy socjalistycznej, budowniczych Polski Ludowej, których życie stanowi wzór umiłowania Ojczyzny – czytamy w tezach na XIII plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, widniejących na 1. stronie księgi.

Ze wstępu dowiadujemy się też, iż „z okazji Dni Stalowej Woli do Księgi tej wpisywane będą nazwiska ludzi, których praca, zaangażowanie i głęboko patriotyczna postawa przyczyniły się do wzbogacenia dorobku miasta, do utrwalenia jego dobrego imienia w kraju”.

O wpisaniu do księgi decydował Komitet Miejski PZPR w Stalowej Woli, a od 1983 r. robiło to Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Tak czy inaczej, decydowała partia. Zdecydowana większość wpisów z czasów PRL-u, to zresztą były osoby należące do PZPR, a wśród nich przedstawiciele partyjnego aparatu w mieście i HSW.

– Socjalistyczny rodowód księgi to jedno. Inny w tamtych czasach przecież nie mógł być. Ale rzesza ludzi autentycznie zasłużonych dla rozwoju i rozgłosu Stalowej Woli – to drugie. Nawet z niewielką poprawką na postacie może bardziej zasłużone dla PZPR niż miasta – mówiła nam w 2010 r. Joanna Szymczyk, rzeczniczka prasowa prezydenta miasta Andrzeja Szlęzaka.

